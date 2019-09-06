Экономика
ВедомостиМинфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.
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с чего всё началось
В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений. В пресс-службе ведомства отметили, что рабочее название документа — "О гарантированном пенсионном продукте". Его направили на согласование в Минтруд.РИА Новости14:00
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 22:06, Вашингтон
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Мьянма намерена приобрести российские истребители пятого поколения
По словам посла, Мьянма не будет останавливаться на закупке в России истребителей Су-30, и намерена в дальнейшем приобрести еще партию российских самолетов, и не только четвертого поколения, но и пятого, в случае, если такие продажи будут возможны.
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Тайфун «Линлин» приближается к берегам Приморья
Прогноз синоптиков подтвердился - новый тайфун подойдет к берегам Приморского края уже в конце этой недели.
Байкал24 04 сентября в 06:00
Футбол
Шотландия — Россия 1:2
Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:36
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Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва 15:46
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В Сети начался флешмоб песни Боярского «Хорошего Питера»
Культуромания 13:24
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Происшествия
В ЦИК подтвердили информацию о нападении на главу комиссии Э.Памфилову
Пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ подтвердила информацию о нападении на главу комиссии Эллу Памфилову.
Агентство Москва 06:06
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк планирует рассказать правду о своем здоровье
Актриса Анастасия Заворотнюк планирует сообщить зрителям правду о своем здоровье, в настоящее время она выбирает площадку для интервью.
Вечерняя Москва 06:06
Кино
Фильм «Дылда» Кантемира Балагова выйдет в широкий прокат в США
Фильм выйдет на экраны 20 января 2020 после того, как будет показан на кинофестивалях в Торонто, Нью-Йорке и Сан-Себастьяне.
REGNUM 10:50
Происшествия
МЧС: найдены тела всех погибших при обрушении здания в Подмосковье
Спасатели обнаружили тела ещё двух рабочих, которые погибли в результате обрушения неэксплуатируемого пятиэтажного здания под Сергиевым Посадом.
RT на русском 17:31
Футбол
Голландия на выезде одержала волевую победу над Германией
Гости одержали голевую победу со счетом 4:2. Голландцы одержали вторую победу в трех матчах и занимает третеь место в таблице группы C. Германия с 9 баллами после 4 матчей идет на втором месте.
Спорт-Экспресс 16:36
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал US Open
Вести.Ru 19:01
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости 17:41
Транспорт
МВД предложило изменить правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 15:19
Космос
Пуск российской ракеты «Союз» с космодрома Куру отложен на декабрь
Следующий пуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру во французской Гвиане перенесен с октября--ноября на декабрь из-за неготовности зарубежных спутников, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 21:48
Армия и оружие
Израиль атаковал цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел
В свою очередь израильские военные нанесли ответный удар по целям движения ХАМАС в северной части сектора Газа, сообщается в Twitter-аккаунте Армии обороны Израиля.
РБК 21:25
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 7%
Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.
Газета.Ru 11:08
Наука
Учёные рассказали о негативном влиянии курения на сон
Группа американских учёных из Государственного университета Оклахомы выяснила, что курение обычных и электронных сигарет ухудшает качество сна.
News.ru вчера в 14:54
Технологии
Темная тема, 65 смайликов и Wi-Fi по QR-коду: Стали известны новые функции Android 10
Стали известны ее новые функции, в их числе оказались: темная тема, 65 смайликов, возможность передавать данные про Wi-Fi посредством QR-кода и многое другое.Android 10 теперь позволяет пользователям устройств узнавать более подробную информацию об аккумуляторе, его энергозатратах и предполагаемом времени автономной работы.
Дни24 07:59
Футбол
Влашич помог Хорватии разгромить Словакию
Сборная Хорватии на выезде обыграла Словакию 4:0. Победный гол на пятой минуте провел полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Советский спорт 17:00
Экономика
Стали известны европейские страны с самым дорогим и дешевым алкоголем
Самым же дешевым алкоголем могут похвастаться Венгрия (77), Болгария и Румыния (по 74 пункта).
ТАСС 10:58
Космос
Солнце заморозит жизнь на Земле
Международная группа ученых считает, что Солнце превратится в своеобразную Луну через 5 млрд лет.
Свободная Пресса 15:22
Космос
Потеряна связь с индийским посадочным лунным модулем
Глава Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван сообщил, что на последнем этапе операции по посадке на поверхность Луны была потеряна связь с посадочным модулем "Викрам".
Вести.Ru 17:31
Экономика
Путин поддержал ипотеку под 2% на Дальнем Востоке молодым семьям
РЕН ТВ вчера в 03:39
Происшествия
Мотоцикл разорвало на части в результате ДТП в Москве
В Москве на Ленинском проспекте в результате ДТП мотоцикл разорвало на части.
Газета.Ru 21:11
Армия и оружие
Талибы атаковали город Фарах на западе Афганистана
На центр одноименной провинции Фарах на западе Афганистана напали боевики запрещенного в России радикального движения "Талибан".
Комсомольская правда 07:06
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной.
РИА Новости 14:38