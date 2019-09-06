Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.

Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система

Технологии X5 начала тестировать магазин без кассиров «Пятерочка с собой» Крупнейший российский ритейлер открыл экспериментальную «Пятерочку» – магазин с полностью автоматизированной системой покупок, без кассиров.

Политика Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился Смотрите такжеНачался обмен заключенными между Россией и Украиной Координатор группы адвокатов украинских военных моряков Николай Полозов оценил обмен положительно.

Политика МИД РФ назвал тех, благодаря кому произошёл обмен пленными с Украиной Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией стал возможен благодаря личным договорённостям между президентами двух стран.

Политика Освобождённый Вышинский заявил о возвращении в Киев 28 августа суд в Киеве освободил Вышинского под поручительство, это стало первым шагом в процессе возвращения журналиста в Россию.

Наука Этот напиток может вызвать рак даже у здорового человека В исследовании американских ученых приняли участие более 450 тысяч человек, и его результаты шокировали общественность.

Политика Зеленский не исключил второго этапа освобождения задержанных лиц Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности запуска второго этапа обмена задержанными лицами с Российской Федерацией.

Спорт Перова и Саяна Ли проиграли в четвертьфинале Финала КМ в Москве Российские лучницы Саяна Ли и Ксения Перова не смогли выйти в полуфинал Финала Кубка мира, проходящего в Москве.

Политика Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.

Политика Порошенко похвалил себя за обмен пленными Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.

Политика Сенцов выразил надежду на освобождение сограждан в России и Донбассе Украинский режиссер Олег Сенцов рад освобождению из заключения в России и надеется на такую же долю для всех остальных содержащихся в РФ и самопровозглашенных республик Донбасса сограждан.

Наука В Китае обнаружили следы одного из первых подвижных многоклеточных Группа ученых из США и Китая обнаружила следы живого организма в окаменелости возрастом в полмиллиарда лет.

Футбол Путин посетил Дворец художественной гимнастики в «Лужниках» Президент РФ Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным осматривает Дворец художественной гимнастики в олимпийском комплексе "Лужники".

Космос Китайский луноход «Юйту-2» в очередной раз перевели в спящий режим Из-за наступления лунной ночи, которая в среднем длится около 14 земных дней, аппарат «Юйту-2» снова переходит в режим ожидания.

Транспорт МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.

Происшествия Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря Со дна Балтийского моря исчезла станция, которая используется для сбора научных данных.

Политика Чеснаков: Медведчук сыграл огромную роль в обмене заключенными Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что украинский политик Виктор Медведчук сыграл значительную роль в обмене заключенными между Киевом и Москвой.

Политика Глава Бундестага предостерег критиков «Северного потока – 2» Председатель Бундестага Вольфганг Шойбле в статье для немецкого издания Die Welt назвал неразумными действия критиков "Северного потока – 2".

Единоборства Хабиб сразится с Порье за чемпионский титул UFC В рамках турнира UFC 242 состоится бой в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедов и Дастином Порье.

Происшествия В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.