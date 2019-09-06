Экономика
ВедомостиМинфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.
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Политика
Освобожденный Кирилл Вышинский вылетел в Москву
Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что главный редактор агентства «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский вылетел из украинской столицы в Москву.
Слово и Дело 03:55
Футбол
Оби Микела высмеяли после публикации фейковой цитаты о себе
Бывшего полузащитника «Челси» Джона Оби Микела высмеяли пользователи Instagram после ответа на поддельные слова хавбека «Вулверхэмптона» Рубена Невеша.
Спорт-Экспресс 04:43
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной
Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет по поводу своего брака с обладательницей титула "Мисс Москва 2015", уроженкой России Оксаной Воеводиной.
Аргументы недели вчера в 13:49
Теннис
Медведев сыграет с Надалем в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в финале US Open.
Газета.Ru 05:28
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Общество
В России увеличили премии для молодых учёных до 1 млн рублей
В России увеличили размер премий для молодых научных работников с 500 тыс. до 1 млн рублей.
RT на русском 03:35
Происшествия
Иран задержал в Персидском заливе заподозренное в контрабанде судно
Иранская береговая охрана задержала в районе Персидского залива судно, заподозренное в контрабанде топлива.
Известия 05:08
Происшествия
Четыре человека пострадали при взрыве на Филиппинах
Не менее четырех человек получили ранения в результате взрыва самодельной бомбы на юге Филиппин, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление местной полиции.
REGNUM вчера в 22:20
Происшествия
Турист из России утонул во Вьетнаме
REGNUM 02:32
Политика
В Иране пообещали оставить прежним доступ МАГАТЭ к ядерным объектам
Доступ МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана будет прежним с третьего этапа сокращения обязательств, начавшегося 6 сентября, заявил представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.
РИА Новости 02:38
Общество
Путин поздравил москвичей с Днем города
"Дорогие москвичи, гости столицы, уважаемый Сергей Семенович (Собянин, мэр города - ред.), сердечно поздравляю всех вас с праздником, с Днем города", — заявил Путин в ходе торжественных мероприятий в часть праздника на ВДНХ.
РИА Новости 05:15
Политика
Путин предложил США купить российское гиперзвуковое оружие
Avia.pro 05 сентября в 07:51
Экономика
Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете
Более 2 млрд руб. недополучили из-за холодного лета в Москве производители таких сезонных товаров, как мороженое, пиво, квас, вода, холодный чай, энергетики, безалкогольные газированные напитки, следует из данных аналитической компании Nielsen (есть в распоряжении РБК).
РБК 01:15
Финансы
Качество выдачи кредитных карт ухудшается два квартала подряд
Максимальные объемы выдач кредитных карт, традиционно, приходятся на ноябрь - декабрь каждого года, когда, с одной стороны, есть повышенный спрос со стороны потребителей, а с другой - сами банки стараются выполнить годовые бизнес-планы по продаже кредитных продуктов, отмечают специалисты.
Российская газета 03:00
Шоу-бизнес
Бузова на Бали стала питаться лапшой быстрого приготовления
Российские туристы застали телеведущую в одном из магазинов, где она занималась покупками. Рядом с ней был некий молодой человек.
Телепрограмма 03:55
Шоу-бизнес
Мария Шукшина намекнула, почему не общается с родственниками
Телепрограмма 01:09
Гаджеты
Qualcomm представит чипсеты Snapdragon 6 и 7 с поддержкой 5G
В 2020 Qualcomm представит чипсеты Snapdragon серии 6 и 7, которые будут оснащены модемами по стандарту 5G и смогут принести его в сегмент более доступных смартфонов.
ГЛАС.RU 05:04
Культура
В Петербурге объявили конкурс на проект памятника Чайковскому
Сегодня в Петербурге объявили старт международного архитектурного конкурса на проект памятника композитору Петру Чайковскому, который установят напротив концертного зала Мариинского театра.
АБН вчера в 13:35
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК 05 сентября в 08:05
Культура
Время Белковского: Станислав Белковский
С вами был Станислав Белковский.
Эхо Москвы 05:08
Армия и оружие
Первую танковую армию ЗВО укомплектовали танками Т-72Б3
Первая танковая армия ЗВО воссоздана в 2014 году. Штаб армии располагается в Баковке (Московская область).
Военное.РФ вчера в 05:49
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия вчера в 20:05
Единоборства
Сегодня в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов сразится с Дастином Порье
Помимо Нурмагомедова в бойцовском шоу примут участие и другие россияне: Омари Ахмедов, Муслим Салихов, Зубайра Тухугов, Майрбек Тайсумов, Шамиль Абдурахимов и Ислам Махачев.
Советский спорт 03:08
Космос
В недрах Луны могут быть залежи драгоценных металлов
Подмосковье Сегодня 05 сентября в 05:37
Политика
Аваков и Баканов прибыли в аэропорт «Борисполь» – РИА Новости
В субботу, 7 сентября, в зал официальных делегаций международного аэропорта «Борисполь» прибыли министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и руководитель СБУ Иван Баканов.
Украина.ру 05:27
Происшествия
Памфилова рассказала о травмах после нападения
Интерфакс вчера в 10:17
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Кино
В США умерла актриса Кэрол Линли
Актриса и модель скончалась в возрасте 77 лет от сердечного приступа. Она умерла в своем доме в Калифорнии.
RuNews24.ru вчера в 07:10