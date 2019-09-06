Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.

Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система

Политика Освобожденный Кирилл Вышинский вылетел в Москву Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что главный редактор агентства «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский вылетел из украинской столицы в Москву.

Футбол Оби Микела высмеяли после публикации фейковой цитаты о себе Бывшего полузащитника «Челси» Джона Оби Микела высмеяли пользователи Instagram после ответа на поддельные слова хавбека «Вулверхэмптона» Рубена Невеша.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет по поводу своего брака с обладательницей титула "Мисс Москва 2015", уроженкой России Оксаной Воеводиной.

Теннис Медведев сыграет с Надалем в финале US Open Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в финале US Open.

Транспорт МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.

Общество В России увеличили премии для молодых учёных до 1 млн рублей В России увеличили размер премий для молодых научных работников с 500 тыс. до 1 млн рублей.

Происшествия Иран задержал в Персидском заливе заподозренное в контрабанде судно Иранская береговая охрана задержала в районе Персидского залива судно, заподозренное в контрабанде топлива.

Происшествия Четыре человека пострадали при взрыве на Филиппинах Не менее четырех человек получили ранения в результате взрыва самодельной бомбы на юге Филиппин, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление местной полиции.

Политика В Иране пообещали оставить прежним доступ МАГАТЭ к ядерным объектам Доступ МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана будет прежним с третьего этапа сокращения обязательств, начавшегося 6 сентября, заявил представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

Общество Путин поздравил москвичей с Днем города "Дорогие москвичи, гости столицы, уважаемый Сергей Семенович (Собянин, мэр города - ред.), сердечно поздравляю всех вас с праздником, с Днем города", — заявил Путин в ходе торжественных мероприятий в часть праздника на ВДНХ.

Экономика Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете Более 2 млрд руб. недополучили из-за холодного лета в Москве производители таких сезонных товаров, как мороженое, пиво, квас, вода, холодный чай, энергетики, безалкогольные газированные напитки, следует из данных аналитической компании Nielsen (есть в распоряжении РБК).

Финансы Качество выдачи кредитных карт ухудшается два квартала подряд Максимальные объемы выдач кредитных карт, традиционно, приходятся на ноябрь - декабрь каждого года, когда, с одной стороны, есть повышенный спрос со стороны потребителей, а с другой - сами банки стараются выполнить годовые бизнес-планы по продаже кредитных продуктов, отмечают специалисты.

Шоу-бизнес Бузова на Бали стала питаться лапшой быстрого приготовления Российские туристы застали телеведущую в одном из магазинов, где она занималась покупками. Рядом с ней был некий молодой человек.

Гаджеты Qualcomm представит чипсеты Snapdragon 6 и 7 с поддержкой 5G В 2020 Qualcomm представит чипсеты Snapdragon серии 6 и 7, которые будут оснащены модемами по стандарту 5G и смогут принести его в сегмент более доступных смартфонов.

Культура В Петербурге объявили конкурс на проект памятника Чайковскому Сегодня в Петербурге объявили старт международного архитектурного конкурса на проект памятника композитору Петру Чайковскому, который установят напротив концертного зала Мариинского театра.

Политика Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.

Армия и оружие Первую танковую армию ЗВО укомплектовали танками Т-72Б3 Первая танковая армия ЗВО воссоздана в 2014 году. Штаб армии располагается в Баковке (Московская область).

Политика В Германии оценили последствия от ответных санкций России Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.

Единоборства Сегодня в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов сразится с Дастином Порье Помимо Нурмагомедова в бойцовском шоу примут участие и другие россияне: Омари Ахмедов, Муслим Салихов, Зубайра Тухугов, Майрбек Тайсумов, Шамиль Абдурахимов и Ислам Махачев.

Политика Аваков и Баканов прибыли в аэропорт «Борисполь» – РИА Новости В субботу, 7 сентября, в зал официальных делегаций международного аэропорта «Борисполь» прибыли министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и руководитель СБУ Иван Баканов.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева ушла от Меладзе Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.