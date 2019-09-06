Экономика
ВедомостиМинфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.
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Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Политика
В конгрессе США призвали Трампа ввести новые санкции против России
Президента США Дональда Трампа призвали ввести новые антироссийские санкции в отношении людей, ответственных за «нарушения прав человека» в ходе протестов в Москве.
URA.Ru 05 сентября в 23:46
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
Дайверы, отправленные к станции, обнаружили вместо нее остатки порванного кабеля для передачи данных.
РИА Новости 00:07
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва вчера в 15:46
Происшествия
Четыре человека пострадали при взрыве на Филиппинах
Не менее четырех человек получили ранения в результате взрыва самодельной бомбы на юге Филиппин, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление местной полиции.
REGNUM вчера в 22:20
Космос
Новый космический телескоп России получит 10-метровое зеркало
Планируется, что телескоп, работающий в миллиметровом и инфракрасном диапазоне, будет установлен на космическом аппарате «Спектр-М».
REGNUM 05 сентября в 07:10
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал US Open
Вести.Ru вчера в 19:01
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 05 сентября в 06:54
Армия и оружие
РБК публикует фото погибших в Сирии военных
Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.
РБК вчера в 08:32
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что он сожалеет о женитьбе на русской королеве красоты Оксане Воеводиной.
Телеканал 360° вчера в 20:14
Футбол
Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены по УДО
Павел Мамаев (слева) и Александр Кокорин (справа) Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Алексеевский районный суд Белгородской области сегодня, 6 сентября, на выездном заседании в исправительной колонии номер 4 удовлетворил ходатайства об УДО осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кокорина Кирилла.
Absolut TV вчера в 07:27
Шоу-бизнес
Ивлеева с мужем провели роскошный медовый месяц в Италии
Популярная блогерша Настя Ивлеева, которая сыграла свадьбу с рэпером Элджеем, устроила себе роскошный отдых в Италии на берегу Средиземного моря.
Телепрограмма 00:04
Баскетбол
Сборная России по баскетболу потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ
RT на русском вчера в 09:44
Происшествия
В Набережных Челнах женщины подрались в детской поликлинике
Известия вчера в 17:41
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Политика
Подготовка к обмену заключенными с Украиной началась в Москве
Москва начала подготовку к обмену заключенными с Киевом. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24», передает «Интерфакс».
Lenta.ru 01:54
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Хоккей
Русский чех, списанный из «Вашингтона», разорвал «Спартак»
В прошлом году форварда на драфт отказов сплавил Сент-Луис, где русского чеха подобрал Вашингтон.
Советский спорт вчера в 16:45
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.
RT на русском вчера в 05:22
Спорт
Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги
RT на русском вчера в 15:49
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия вчера в 12:54
Происшествия
Российский турист утонул во Вьетнаме
Известия 01:46
Космос
Индийский модуль потерял связь с Землей при посадке на Луну
Модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» потерял связь с Землей по время посадки на Луну.
Профиль 02:09
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
РИА Новости вчера в 09:26
Гаджеты
Три новых iPhone и пятую модель Apple Watch покажут на презентации Apple
В этом году эксперты, специализирующиеся на продукции Apple, ожидают от американского производителя трех новых смартфонов, которые, впрочем, будут слабо отличаться от прошлогодних iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max.
Интерфакс вчера в 07:14
Здоровье
Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
Газета.Ru вчера в 23:37