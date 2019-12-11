Экономика

РБКРБКМинфин рассказал о неконкурентных преимуществах бизнеса под санкциями

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Минфин комментирует новые планы США Несмотря на то что США не включили санкции на госдолг России в бюджет Пентагона, Минфин учитывает такой риск в будущем и продолжит готовить меры защиты, рассказал Тимофеев журналистам.
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Минфин рассказал о неконкурентных преимуществах бизнеса под санкциями

РБК07:23

Названы преимущества российского бизнеса под санкциями

Lenta.ru10:22
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Политика

Путин поручил главам регионов чутко реагировать на просьбы ветеранов

Владимир Путин призвал глав российских регионов и муниципальных властей уделять самое пристальное внимание просьбам ветеранов Великой Отечественной войны.
РИА Новости 09:08
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Кадыров ответил на слова Сокурова о присвоении звания Героя России

РИА Новости 07:00
Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг стала человеком 2019 года по версии журнала Time.
Интерфакс 08:18
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Ярош заявил о наличии у Кремля плана уничтожить Украину до 2024 года

Бывший лидер украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил о существовании у Кремля плана по уничтожению Украины до 2024 года.
Известия 08:20
Общество

Франция пошла на уступки протестующим из-за пенсионной реформы

Deutsche Welle отмечает, что таким образом правительство пошло на значительные уступки противникам запланированной реформы.
Lenta.ru 10:17
Космос

Топливный бак Space Launch System лопнул на испытании

Ридус 09 декабря в 06:23
Политика

В «Нафтогазе» заявили о «жесткости» Зеленского на переговорах по газу

Президент Украины Владимир Зеленский во время обсуждения газового вопроса на саммите «нормандской четверки» в Париже занял жесткую позицию, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Украины

Все искажения итогового документа «нормандского саммита», допущенные украинской стороной в ходе публикации документа, не имеют значения.
REGNUM 09:42
Политика

Путин обвинил Европарламент в искажении правды о Великой Отечественной

Президент РФ Владимир Путин считает, что попытки исказить правду о Великой Отечественной войне продолжаются до сих пор.
REGNUM 09:04
Политика

Дональд Трамп оценил итоги встречи с Лавровым

Президент США Дональд Трамп назвал свою встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым «очень хорошей».
Военное дело 04:40
Политика

Аваков рассказал о сдавших нервах участников саммита в Париже

По словам Авакова, в процессе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, заявив, что он обошел «все эти места вдоль границы своими ногами» в отличие от российского министра.
Известия вчера в 11:26
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Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Lenta.ru 10:17
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Единоборства

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Российская газета 03:00
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском 06:50
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
РИА Новости 10:06
Армия и оружие

Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибром" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен". Испытания проходили в Черном море.
Газета.Ru 07:54
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак

Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Актуальные Новости вчера в 02:55
Общество

Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам

Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
REGNUM 08:05
Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
RT на русском 04:59
Политика

В Германии не знали о запросах об экстрадиции убитого грузина

Правительству Федеративной Республики Германия (ФРГ) неизвестно о запросах России об экстрадиции убитого в Берлине гражданина Грузии, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства юстиции Германии.
Газета.Ru 09:40
Технологии

В 2020 году WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

В феврале приложение перестанет поддерживать Android до версий 2.3.7, а также iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно.
Сайт города Армавира вчера в 02:15
Общество

Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck

Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
CarsWeek.ru вчера в 04:12
Происшествия

Бывший заместитель директора «Росгеологии» получил 3,5 года колонии

Ведомости 10:29
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Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru 04:01
Общество

Минтруд напомнил чиновникам о запрете принимать подарки

В ведомстве напомнили, что получение подарков должностными лицами является нарушением установленного запрета.
REGNUM 00:49
Политика

В Конгрессе представили проект обвинения по импичменту Трампа

Демократы палаты представителей Конгресса США представили проект обвинения по импичменту главы государства Дональда Трампа.
Взгляд.ру вчера в 09:20
Культура

Федор Бондарчук спродюсирует сериал про маньяка

Главными героями сериала станут два следователя, помощница прокурора и мальчик Игорь, который долгое время был единственным свидетелем по делу «одинцовского маньяка».
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