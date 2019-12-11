Экономика

РБКРБКМинфин рассказал о неконкурентных преимуществах бизнеса под санкциями

Минфин комментирует новые планы США Несмотря на то что США не включили санкции на госдолг России в бюджет Пентагона, Минфин учитывает такой риск в будущем и продолжит готовить меры защиты, рассказал Тимофеев журналистам.
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Минфин рассказал о неконкурентных преимуществах бизнеса под санкциями

Мой Брянск11:25

Названы преимущества российского бизнеса под санкциями

Lenta.ru10:22

Минфин рассказал о неконкурентных преимуществах бизнеса под санкциями

РБК07:23
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Происшествия

Адвокат семьи убитой аспирантки ответила на сообщения о компенсациях

РБК 10:22
Шоу-бизнес

СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк

По данным ряда СМИ и телеграм-каналов известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
REGNUM 09:16
Общество

Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
РИА Новости 07:16
Общество

На счет фонда Навального попытались перевести новый платеж из США

«В отличие от сентябрьского платежа от испанца, который каким-то поразительным образом сразу поступил на рублевый счет, тут все корректно»,— отметил господин Волков.
Коммерсантъ 08:56
Политика

В раде заинтересовались стоимостью сделки Зеленского с ТНТ

Известия 11:30
Происшествия

В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»

Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».
РБК вчера в 14:33
Политика

Зеленский призвал Европу сохранить санкции против России

Разговор политиков состоялся накануне запланированного на 15-16 декабря заседания Евросовета в Брюсселе, в ходе которого представители стран-членов Евросоюза будут обсуждать целесообразность продления санкций против России.
Lenta.ru 10:30
Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
RT на русском 04:59
Шоу-бизнес

Брэд Питт рассказал о личной жизни после развода с Анджелиной Джоли

Голливудский актер Брэд Питт не распространялся о подробностях личной жизни после развода с Анджелиной Джоли, однако журналисты добились от него ответа на вопрос о том, были ли у него романы после расставания с женой.
Вести.Ru 09:25
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о присвоении звания Героя России

РИА Новости 07:00
Экономика

Кипр обогнал регионы России по объему активов у российских брокеров

Кипр является единственной иностранной юрисдикцией, чьи клиенты обладают существенным объемом активов на брокерском обслуживании, отмечает ЦБ: на его резидентов приходится 87% от общего объема активов, приходящихся на клиентов из иностранных юрисдикций.
РБК 11:51
Общество

Россия оказалась в хвосте списка стран из мирового «индекса протестов»

Россия и Казахстан оказались в конце рейтинга, отражающего уличную активность оппозиции разных стран мира.
Взгляд.ру 10:59
Здоровье

В Саратовской области открыты два новых кабинета паллиативной помощи

В Саратовской области с начала года в отделениях паллиативной помощи "пролечено" 2 042 человека, в том числе 50 детей и 1 538 граждан старше трудоспособного возраста.
СаратовБизнесКонсалтинг 08:17
Футбол

Гончаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко получил трехматчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра во время матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — "Краснодар" (1:1). Об этом информирует "Чемпионат" со ссылкой на главу КДК РФС Артур Григорьянц.
Газета.Ru 07:15
Политика

Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне

Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
Газета.Ru 11:17
Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Интерфакс 08:18
Общество

Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей

Чуть меньшее число респондентов - 31 процент - назвало справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 23:26
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Энергетика

Польский PERN избавится от загрязнённой нефти к концу 2020 года

Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN рассчитывает, что избавится от поступившей из России загрязнённой нефти только к концу 2020 года.
RT на русском 10:46
Шоу-бизнес

Успенская раскритиковала Лозу, защитившего Ротару от травли

URA.Ru вчера в 22:19
Политика

Глава Пентагона обеспокоен отдалением Турции от НАТО

Министр обороны США Марк Эспер назвал отдаление Турции от НАТО и сближение её с Россией беспокоящим вопросом.
RT на русском 11:25
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе

Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.
РИА Новости 10:24
Технологии

Российское оборудование 5G сделают МТС, «Элемент» и «Сколтех»

«Ростех» создал концепцию перехода на отечественное оборудование 5G «Сколтех» планирует предоставить исследовательскую площадку для экспериментов, «Элемент» – компонентную базу для тестовых зон и лабораторий, а МТС – решения и стандарты, необходимые для развертывания сетей пятого поколения.
TelecomDaily 01:40
Армия и оружие

Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибром" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен". Испытания проходили в Черном море.
Газета.Ru 07:54
Энергетика

Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа

Польша готова к прекращению транзита российского газа в ЕС через Украину с 1 января 2020 года, заявили в нефтегазовой компании PGNIG.
РИА Новости 11:36
Политика

Комитет сената США одобрил введение санкций против Турции из-за С-400

Комитет сената США по международным делам принял законопроект о введении санкции против Турции в связи с закупкой Анкарой российских зенитных ракет С-400 и проведением турецкой военной операции в Сирии, сообщил сенатор Роберт Менендес на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 11:50
Музыка

«ВКонтакте» назвала самые популярные песни уходящего 2019 года

Социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги уходящего года, озвучив имена самых популярных исполнителей и названия наиболее прослушиваемых песен.
iReactor 07:36
Авто

Китайские автомобили возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин

Портал speedme.ru обнародовал рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей. Во главе его встала популярная в России модель Geely Emgrand X7.
Вечерний курьер 01:49
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
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Путин поручил продумать выплаты ветеранам перед юбилеем Победы

Газета.Ru 10:06
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