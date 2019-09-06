Экономика
Газета.RuМинфин рассказал о новой пенсионной системе
В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений. Как рассказали в пресс-службе ведомства, рабочее название документа — "О гарантированном пенсионном продукте", отмечает агентство "РИА-Новости".
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Политика
Спецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве
Адвокаты других украинцев, осужденных в РФ, пока комментарии не дают.
ТАСС 03:48
Происшествия
Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком
REGNUM вчера в 03:17
Политика
США отказались приобретать у России гиперзвуковые ракеты
РИА Новости вчера в 19:50
Политика
Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов
Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов. Он скончался в возрасте 80 лет.
RT на русском 02:41
Общество
Количество жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 43 человек
Количество погибших от разрушительных действий урагана «Дориан» на Багамских островах увеличилось до 43 человек, сообщает 7 сентября телеканал NBC News.
REGNUM 00:57
Армия и оружие
Украинские боевики укрепляют позиции в зоне разведения сил в Донбассе
Украинские силовики собираются дооборудовать позиции на участке разведения сил и средств на линии фронта у населенного пункта Золотое в Донбассе.
REGNUM 03:24
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона
Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
Букмекеры.рф вчера в 15:42
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 05 сентября в 01:34
Экономика
Путин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил запустить ипотеку под 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке.
РБК 05 сентября в 04:24
Наука
Раскрыта тайна Хараппской цивилизации
Генетически оказались похожи ДНК представителя Хараппской цивилизации и 11 человек, чьи останки обнаружили за пределами долины Инда.
Дилетант вчера в 09:09
Авто
Немцы привезут в РФ ультрабюджетный кроссовер
Quto.ru вчера в 07:20
Футбол
Сборная России по футболу на выезде обыграла Шотландию
Сборная России по футболу победила команду Шотландии со счетом 2:1 в рамках выездного матча отборочного турнира на чемпионат Европы – 2020.
Известия вчера в 17:16
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Гаджеты
Новые смартфоны Huawei не будут содержать приложений Google
Новые смартфоны Huawei Technologies, которые планируется выпустить в этом месяце, будут поставляться без каких-либо приложений Google, после того как правительство США решило не продлевать частичную отсрочку в черном списке китайской компании, сообщает ЕНВ.
Ежедневные Новости Владивостока вчера в 11:23
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Происшествия
Немецкая подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря
Со дна Балтийского моря в закрытой зоне бесследно исчезла германская подводная лаборатория Boknis Eck.
REGNUM 03:30
Происшествия
Восемь авиарейсов не смогли приземлиться в Норильске из-за тумана
Туман в аэропорту Норильска стал причиной задержки прибытия и вылета рейсов.
Интерфакс вчера в 23:59
Политика
Белоруссия выдвинула России жесткие условия по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна прорабатывает новые варианты поставок нефти через Польшу и Прибалтику.
Ruposters.ru вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Бузова на Бали стала питаться лапшой быстрого приготовления
Телепрограмма 03:55
Общество
Синоптики рассказали о погоде в День города в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы в День города 7 сентября.
Известия вчера в 23:17
Политика
Зеленский помиловал россиян из списка на обмен
Украинские власти выполнили обязательства, достигнутые на переговорах с российской стороной: помиловали граждан РФ, которых готовят к обмену заключёнными, сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook украинский адвокат Валентин Рыбин.
Рамблер вчера в 12:00
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru вчера в 11:06
Общество
Собянин поздравил москвичей с Днем города
Столичный мэр Сергей Собянин поздравил москвичей с днем города. Поздравление опубликовано на официальном сайте мэра в субботу, 7 сентября.
Известия 03:45
Спорт
Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги
RT на русском вчера в 15:49
Экономика
Сбербанк закроет сделку с Mail.ru Group до конца 2019 года
Сделка Сбербанка и Mail.ru Group, которые создают совместное предприятие, должна быть закрыта к концу года.
ТАСС 02:26