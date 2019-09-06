Экономика
ВедомостиМинфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 06:35, Вашингтон
Политика
Спецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве
Адвокаты других украинцев, осужденных в РФ, пока комментарии не дают.
ТАСС 03:48
Общество
В штаб Навального в Петербурге пришли с обыском
Видимо, товарищ с лопатой уж очень боится "Умного голосования" pic.twitter.com / 0RiWAWilaX — Штаб Навального в Петербурге (@ teamnavalny_spb) 2019 (e) ko irailaren 7 (a) Дополняется Не бойся быть свободным.
Дождь 06:17
Политика
Взаимное возвращение граждан Украины и России состоялось
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что взаимное возвращение граждан Украины и России состоялось.
Взгляд.ру 06:30
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Происшествия
Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России, потеряв друг друга из виду, соприкоснулись друг с другом в небе.
REGNUM вчера в 03:17
Политика
Собянин заявил о готовности столицы к проведению выборов
Москва готова к проведению выборов в городской парламент, — подчеркнул глава города.
Вечерняя Москва 04:39
Общество
На Багамах 30 человек стали жертвами урагана «Дориан»
Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах увеличилось до 30, ранее сообщалось о 20 погибших.
Российская газета 05 сентября в 21:33
Финансы
От снижения ставки ЦБ призвали не ждать чудес
Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 б. п.- с 7,25% до 7% годовых. Понижение ставки произошло третий раз за год.
Национальная служба новостей вчера в 14:41
Космос
В ЦПК подтвердили готовность экипажа к полету на МКС в конце сентября
Межведомственная комиссия в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) подтвердила готовность к полету экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-15", отправляющегося на Международную космическую станцию (МКС) в конце сентября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы центра.
РИА Новости 05 сентября в 03:03
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Финансы
Качество выдачи кредитных карт ухудшается два квартала подряд
Максимальные объемы выдач кредитных карт, традиционно, приходятся на ноябрь - декабрь каждого года, когда, с одной стороны, есть повышенный спрос со стороны потребителей, а с другой - сами банки стараются выполнить годовые бизнес-планы по продаже кредитных продуктов, отмечают специалисты.
Российская газета 03:00
Происшествия
Ревнивый парень зарезал 20-летнюю официантку в Ленобласти
Регион online 04:53
Культура
Мединский открыл музейную выставку в День города в Москве
Министр культуры, обращаясь к руководителям частных музеев, чьи экспозиции представлены в выставочном центре "Сокольники", назвал их самородками России.
РИА Новости 06:18
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с россиянкой
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной.
ФАН 02:33
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Единоборства
Нурмагомедов набрал 8 кг после взвешивания перед боем с Порье
Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов после процедуры взвешивания перед главным боем UFC 242 в Абу-Даби против американца Дастина Порье успел набрать 8 кг.
ProstoProSport 05:19
Политика
Россия и Украина сегодня могут начать обмен заключёнными
Россия намерена выдать Киеву больше 20 украинских моряков, задержанных прошлой осенью в Керченском проливе и ещё 11 заключённых, включая режиссёра Олега Сенцова.
Эхо Москвы 01:00
Политика
Появились фото россиян, вылетевших в Москву в рамках обмена с Украиной
В СМИ распространяются фото людей, которые возвращаются в Российскую Федерацию в рамках масштабного обмена задержанными с Украиной.
Российский Диалог 06:10
Театры
Пьеса «Мастер и Маргарита» прошла на обновленной сцене Железноводска
Спектакль идет на сцене МХАТ имени Горького уже 10 лет.
Московский Комсомолец 02:59
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Теннис
Медведев в финале US Open сыграет с Надалем
Исторический финал Медведев — Надаль пройдет в это воскресенье. Призовой фонд US Open составит более $57 млн.
РБК вчера в 23:01
Технологии
Паром без пара: в России появятся электрические суда для переправ
Электрические паромы позволят заменить устаревшие дизельные суда на экологичный транспорт, который требует вдвое меньше расходов на эксплуатацию.
Известия вчера в 17:02
Происшествия
Турист из России утонул во Вьетнаме
REGNUM 02:32
Здоровье
Врачей заманивают в Ленобласть жильем и дополнительными выплатами
Молодой врач может рассчитывать на помощь в миллион рублей. Последний также имеет возможность в течение пяти лет получить жилье.
Мойка78 05:52
Авто
Назван топ-5 новинок автосалона во Франкфурте
В преддверии одного из самых ожидаемых мотор-шоу, специалисты издания speedme.ru составили рейтинг самых ожидаемых новинок, которые дебютируют во Франкфурте.
32CARS.ru 03:18
Гаджеты
Новые смартфоны Huawei не будут содержать приложений Google
Новые смартфоны Huawei Technologies, которые планируется выпустить в этом месяце, будут поставляться без каких-либо приложений Google, после того как правительство США решило не продлевать частичную отсрочку в черном списке китайской компании, сообщает ЕНВ.
Ежедневные Новости Владивостока вчера в 11:23
Политика
Россия и Украина сегодня обмениваются заключенными
Россия и Украина проводят обмен заключёнными. Около часа назад самолёты почти одновременно вылетели из Киева и Москвы.
Эхо Москвы 06:00
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07