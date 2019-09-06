Экономика
РБКМинфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Президент России Владимир Путин выступил за полностью добровольный принцип участия россиян в системе отчислений на накопительную пенсию. Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
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Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Lenta.ru 05 сентября в 08:45
Авто
С начала года Volkswagen увеличил продажи в РФ на 2%
Дилеры Volkswagen в августе 2019 года реализовали в России 8527 автомобилей, что на 1% меньше, чем годом ранее.
Автоновости дня вчера в 07:47
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Баскетбол
Сборная России по баскетболу потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ
RT на русском вчера в 09:44
Происшествия
Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы
В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:12
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал US Open
Вести.Ru вчера в 19:01
Футбол
Мамаев и Кокорин освобождены по УДО
Осужденные за драки в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены условно-досрочно.
Вести ФМ вчера в 03:11
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной
Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет по поводу своего брака с обладательницей титула "Мисс Москва 2015", уроженкой России Оксаной Воеводиной.
Аргументы недели вчера в 13:49
Политика
Подготовка к обмену заключенными с Украиной началась в Москве
Москва начала подготовку к обмену заключенными с Киевом. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24», передает «Интерфакс».
Lenta.ru 01:54
Космос
Робот «Федор» вернулся с МКС на Землю
Корпорация «Роскосмос» сообщила о возвращении на Землю российского робота «Федора», который побывал на Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 18:09
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Политика
США отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты
Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации.
REGNUM 00:50
Футбол
Эндрю Робертсон: «Не думаю, что Россия была лучше»
Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон прокомментировал поражение от команды России в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:2). - Я раздражен всем, включая собственную игру, и тем, что парни там делали, — цитирует официальный сайт УЕФА Робертсона.
Спорт-Экспресс вчера в 17:38
Политика
Китай заявил о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США.
Известия 00:58
Политика
Путин позвонил Памфиловой из-за совершенного на нее нападения
РИА Новости вчера в 15:47
Культура
Сегодня северодвинская и новодвинская молодёжь на целый день окажется в Средневековье
Фестиваль организован в рамках муниципальной программы «Молодёжь Северодвинска».
Московский Комсомолец 01:19
Футбол
Это’О объявил о завершении карьеры
С 1996 по 2014 год выступал за сборную Камеруна. С 56 голами в 118 матчах стал лучшим бомбардиром в ее истории.
Sports.ru 01:46
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью
Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
Коммерсантъ вчера в 04:47
Политика
США пока не планируют задерживать иранский танкер Adrian Darya 1
ТАСС 05 сентября в 19:51
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Здоровье
Онкологи назвали симптомы рака головы и шеи
Врачи-онкологи перечислили признаки развития злокачественных опухолей в голове и области шеи, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия вчера в 12:54
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
В правительстве не могут понять, откуда депутат Госдумы Валерий Рашкин взял информацию о готовящемся повышении пенсионного возраста в России до 70 лет.
Lenta.ru вчера в 11:26
Театры
В Вахтанговском театре открылась выставка о спектакле «Пристань»
В Москве в Театре имени Вахтангова открылась посвященная спектаклю «Пристань» выставка.
Культуромания вчера в 10:04
Здоровье
Врач рассказал о неизлечимых современных болезнях
Врач общей практики Денис Кондратьев рассказал о болезнях, которые врачи лечат огромным количеством лекарств порой безрезультатно.
Известия вчера в 22:53
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Происшествия
На Кубани пять школьниц отравились таблетками
ГЛАС.RU вчера в 13:20
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия 05 сентября в 19:57
Происшествия
В Австралии потерпел крушение вертолёт
RT на русском 01:17