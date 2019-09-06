Президент России Владимир Путин выступил за полностью добровольный принцип участия россиян в системе отчислений на накопительную пенсию. Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.

Авто С начала года Volkswagen увеличил продажи в РФ на 2% Дилеры Volkswagen в августе 2019 года реализовали в России 8527 автомобилей, что на 1% меньше, чем годом ранее.

Политика В Германии оценили последствия от ответных санкций России Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.

Происшествия Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.

Футбол Мамаев и Кокорин освобождены по УДО Осужденные за драки в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены условно-досрочно.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет по поводу своего брака с обладательницей титула "Мисс Москва 2015", уроженкой России Оксаной Воеводиной.

Политика Подготовка к обмену заключенными с Украиной началась в Москве Москва начала подготовку к обмену заключенными с Киевом. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24», передает «Интерфакс».

Космос Робот «Федор» вернулся с МКС на Землю Корпорация «Роскосмос» сообщила о возвращении на Землю российского робота «Федора», который побывал на Международной космической станции (МКС).

Происшествия Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.

Политика США отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации.

Футбол Эндрю Робертсон: «Не думаю, что Россия была лучше» Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон прокомментировал поражение от команды России в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:2). - Я раздражен всем, включая собственную игру, и тем, что парни там делали, — цитирует официальный сайт УЕФА Робертсона.

Политика Китай заявил о готовности закупить американскую сельхозпродукцию Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США.

Футбол Это’О объявил о завершении карьеры С 1996 по 2014 год выступал за сборную Камеруна. С 56 голами в 118 матчах стал лучшим бомбардиром в ее истории.

Происшествия Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.

Здоровье Онкологи назвали симптомы рака головы и шеи Врачи-онкологи перечислили признаки развития злокачественных опухолей в голове и области шеи, пишет «Медикфорум».

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.

Политика Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве В правительстве не могут понять, откуда депутат Госдумы Валерий Рашкин взял информацию о готовящемся повышении пенсионного возраста в России до 70 лет.

Театры В Вахтанговском театре открылась выставка о спектакле «Пристань» В Москве в Театре имени Вахтангова открылась посвященная спектаклю «Пристань» выставка.

Здоровье Врач рассказал о неизлечимых современных болезнях Врач общей практики Денис Кондратьев рассказал о болезнях, которые врачи лечат огромным количеством лекарств порой безрезультатно.