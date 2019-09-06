Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин рассказал о новой пенсионной системе

В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений. Как рассказали в пресс-службе ведомства, рабочее название документа — "О гарантированном пенсионном продукте", отмечает агентство "РИА-Новости".
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