Экономика
Газета.RuМинфин рассказал о новой пенсионной системе
В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений. Как рассказали в пресс-службе ведомства, рабочее название документа — "О гарантированном пенсионном продукте", отмечает агентство "РИА-Новости".
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Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Городской портал Новый Нижний 02:50
Политика
Украинские моряки покинули СИЗО «Лефортово», сообщил адвокат
Адвокат Сергей Бадамшин подтвердил, что украинских моряков вывезли из московского СИЗО "Лефортово", передает ТАСС.
Газета.Ru 02:38
Теннис
Теннисист Даниил Медведев вышел в финал US Open-2019
Победой Даниила Медведева закончился первый полуфинал на US Open-2019, 6 сентября сообщает официальный сайт турнира.
Красная весна вчера в 19:15
Автоспорт
Квят представил шлем для Гран-при Италии
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал шлем для выступления на Гран-при Италии.
Sports.ru вчера в 14:01
Политика
Иран принял решение скапливать отработанный уран
Решение накапливать отработанный уран приняли власти Ирана в связи с отказом от выполнения части обязательств по ядерной сделке.
REGNUM 03:24
Политика
Адвокат прокомментировал сроки обмена заключенными между РФ и Украиной
Украинский адвокат Валентин Рыбин прокомментировал сроки обмена заключенными между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04 сентября в 02:26
Экономика
Сбербанк закроет сделку с Mail.ru Group до конца 2019 года
Сделка Сбербанка и Mail.ru Group, которые создают совместное предприятие, должна быть закрыта к концу года.
ТАСС 02:26
Здоровье
В США власти подтвердили смерть пятерых человек от курения вейпов
Американские власти подтвердили информацию о смерти пяти человек, которые активно курили электронные сигареты.
REGNUM 01:27
Авто
Volvo запатентовала дисплей на крыше
Согласно патенту, проекционный дисплей автомобиля находится не на лобовом стекле, а на крыше автомобиля.
SpeedMe 03:10
Футбол
Самюэль Это’О объявил о завершении карьеры
Российским болельщикам камерунец запомнился по выступлению за махачкалинский "Анжи", с которым в сезоне 2012-2013 гг. стал бронзовым призером чемпионата России.
Российская газета 02:52
Музыка
Гитарист Дэн Уорнер умер после концерта
iReactor 00:09
Футбол
Сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020
Сборная России одержала победу над национальной командой Шотландии в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
RT на русском вчера в 16:40
Финансы
Symantec может быть выкуплена за $16 млрд
Разработчик антивирусов Symantec Corp. может быть выкуплена европейской и американской инвестиционными фирмами Permira и Advent International Corp. более чем за 16 миллиардов долларов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
ПРАЙМ вчера в 15:55
Шоу-бизнес
Божена Рынска нашла опекуна для будущей дочери
Божена Рынска опасается за благополучие будущей дочери в связи со своим состоянием здоровья.
StarHit.ru 00:30
Гаджеты
Аналитик рассказал, что iPhone 12 получит 5G и новый дизайн
Три главных изменения в iPhone 2020: полностью обновленный дизайн поддержка 5G новые функции камеры Ранее Куо сообщал, что камеры iPhone 2020 получат ToF-датчики.
The GEEK 00:54
Авто
Советский грузовик ЗАЗ‑970 «Точило», так и не вышедший в серию
Яркий пример – грузовичок ЗАЗ-970 «Точило» вагонной компоновки, созданный на базе «Запорожца» в 1962 году.
Автоновости дня 00:21
Политика
Названы требования Трампа к Зеленскому
Издание полагает, что встреча американского лидера с новым президентом Украины Владимиром Зеленским затягивается из-за позиции Белого дома: Трамп хочет, чтобы Киев признал факт своего вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Lenta.ru вчера в 12:44
Политика
Путин предложил США купить российское гиперзвуковое оружие
Avia.pro 05 сентября в 07:51
Происшествия
Участник смертельной аварии с гонщиком Юбером введен в кому
Американский пилот "Формулы-2" Хуан Мануэль Корреа, ставший участником смертельной аварии с Антуаном Юбером, не может самостоятельно дышать, он введен в искусственную кому.
Российская газета 03:26
Происшествия
Памфилова отбилась от нападавшего стулом и криком
Znak.com вчера в 11:42
Шоу-бизнес
Лолита Милявская назвала главную ошибку в браке с Дмитрием Ивановым
OAnews вчера в 15:00
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости вчера в 05:05
Здоровье
Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
Как отмечается, ей сделают операцию по удалению рака груди. Уточняется, что операция будет длиться на протяжении четырех часов.
Газета.Ru вчера в 23:37
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
РИА Новости 00:07
Армия и оружие
Российские наемники приготовились к решающей битве в Сирии
Отмечается, что в случае успеха операции, которая рассчитана на несколько месяцев, президент Сирии Башар Асад значительно укрепит свои позиции и сможет прекратить разговоры о своей отставке.
Lenta.ru вчера в 10:25
Происшествия
В Канаде медведь загрыз пожилую американку
РЕН ТВ вчера в 19:34
Футбол
Кокорин рассказал о своем физическом состоянии
Футболист вышел по УДО и готов подписать контракт с «Зенитом». По словам Кокорина, в последнее время его физическая форма все лучше и лучше.
Нева Спорт 02:33
Экономика
НОВАТЭК уточнил сроки запуска «Арктик СПГ-2»
Объем вложений для запуска «Арктик СПГ-2» на полную мощность оценивается в $21,3 млрд.
РБК 05 сентября в 05:04