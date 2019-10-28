Энергетика
Rambler News ServiceМинфин рассказал о новых налоговых льготах для нефтегазовых проектов в Арктике
Минфин, Минэнерго и Минвостокразвития РФ предварительно согласовали новые льготы для арктических нефтегазовых месторождений на суше, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.
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Минфин рассказал о новых налоговых льготах для нефтегазовых проектов в Арктике
Rambler News Service17:02
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«Альтернатива для Германии» удвоила результат на выборах в Тюрингии
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Новая газета 17:00
Армия и оружие
Опубликовано видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Сегодня, 27 октября, Минобороны России с военных аэродромов Ростовской области и Краснодарского края доставило на авиабазу Хмеймим в Сирии десятки бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У" для военной полиции.
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Суд вынес приговор украинцу за одежду с гербом СССР
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