Минфин, Минэнерго и Минвостокразвития РФ предварительно согласовали новые льготы для арктических нефтегазовых месторождений на суше, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

Минфин рассказал о новых налоговых льготах для нефтегазовых проектов в Арктике

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