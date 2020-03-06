Экономика
Экономика сегодняМинфин рассказал о пользе проекта о повышении страховых взносов для ИП
Закон об индексации фиксированных платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование для ИП с 2021-го по 2024 год не несет рисков для российского бизнеса, заявили в Минфине РФ.
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с чего всё началось
Предложение Минфина повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей приведет к тому, что к 2024 году налоговая нагрузка на эту категорию вырастет на 50 млрд рублей.Известиявчера в 16:01
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Ковальчук забросил первую шайбу за «Вашингтон»
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Происшествия
Итальянский арбитр погиб под колесами поезда
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Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал в суд на телеканал CNN за публикации материалов по «российскому делу».
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В августе 2017 года Сугерея в составе группы украинских диверсантов задержали в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).
Общество
Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне
Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась в неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
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Сериал «Шерлок в России» выйдет осенью
Экономика
Секретный экспорт России составил более $55 млрд
Экспорт природного газа из России в 2019 году составил $41,6 млрд, исходя из данных ФТС.
Происшествия
Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении
Мать вывезла из Финляндии в Россию четырёхлетнюю девочку с российским и финским гражданством, отец пытается вернуть дочь, финская полиция завела дело о похищении, сообщает в пятницу газета IltaLehti.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель
В последний раз цена нефти находилась ниже 47 долларов 11 июля 2017 года.
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Ссылки в рекламах ведут на страницу программы контрразведки отделения ФБР в Вашингтоне на русском и английском языках.
Политика
Началась встреча Путина и Эрдогана в Кремле
В Кремле началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Общество
В России могут изменить систему оплаты отпусков, больничных и декретов
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Ровер Curiosity прислал детальную панораму Марса в самом высоком разрешении.
Авто
Geely для беспилотных машин создаст спутники
Geely сказал, что низкоорбитальные спутники обеспечат высокоскоростное подключение к Интернету, точную навигацию и облачные вычисления для автомобилей с автономной технологией вождения, сообщает speedme.ru.
Авто
Серийный Ford Bronco новой генерации встал на конвейер
Как подчёркивают те, кто смог увидеть ту самую фотографию, «в сери» пошла 5-дверная вариация Bronco, имеющая съёмную крышу и запасное колесо на пятой двери.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева села на шпагат и восхитила поклонников
Утяшева села на шпагат, который ее поклонникам показался даже лучше, чем балерины Волочковой.