Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняМинфин рассказал о пользе проекта о повышении страховых взносов для ИП

Закон об индексации фиксированных платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование для ИП с 2021-го по 2024 год не несет рисков для российского бизнеса, заявили в Минфине РФ.
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с чего всё началось

Дали взнос: планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд

Предложение Минфина повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей приведет к тому, что к 2024 году налоговая нагрузка на эту категорию вырастет на 50 млрд рублей.
Известиявчера в 16:01

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Эксперт оценил инициативу по увеличению страховых взносов для ИП

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Планы Минфина повысить страховые взносы для ИП вынудит бизнес уйти в тень

Znak.comвчера в 21:14

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Минфин объяснил рост взносов для предпринимателей втрое выше инфляции

РБКвчера в 18:40

Минфин: проект о повышении страховых взносов для ИП не несет рисков для предпринимателей

ТАССвчера в 17:07

Дали взнос: планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд

Известиявчера в 16:01
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Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новый коронавирус (COVID-2019) может распространиться по Украине.
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Выздоровел первый пациент с коронавирусом в Москве

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Lenta.ru 09:44
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Официальный представитель МИД Росии Мария Захарова заявила, что власти Нидерландов пытаются оказать давление на суд Гааги перед началом заседания по делу крушения малайзийского Boeing МН17.
Газета.Ru 05:00
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«С ним было сложно играть». Футболист «Гэлакси» рад уходу Ибрагимовича

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Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Lenta.ru 15:32
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Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК 12:34
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Владимир Путин: поправки в Конституцию востребованы

Поправки в Конституцию востребованы, так как с момента принятия основного закона Россия кардинально изменилась.
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Хоккей

«Спартак» обыграл московское «Динамо» в третьем матче серии плей-офф

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Итальянский арбитр погиб под колесами поезда

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Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

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СБУ открестилась от рассказавшего об убийстве Гиви сотрудника

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Известия 06:05
Общество

Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне

Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась в неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Известия 15:51
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Сериал «Шерлок в России» выйдет осенью

News.ru вчера в 05:55
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Секретный экспорт России составил более $55 млрд

Экспорт природного газа из России в 2019 году составил $41,6 млрд, исходя из данных ФТС.
РБК вчера в 16:00
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Мать вывезла из Финляндии в Россию четырёхлетнюю девочку с российским и финским гражданством, отец пытается вернуть дочь, финская полиция завела дело о похищении, сообщает в пятницу газета IltaLehti.
РИА Новости 12:10
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Цена нефти Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель

В последний раз цена нефти находилась ниже 47 долларов 11 июля 2017 года.
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ФБР разместило рекламу с образом Владимира Высоцкого

Ссылки в рекламах ведут на страницу программы контрразведки отделения ФБР в Вашингтоне на русском и английском языках.
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Политика

Началась встреча Путина и Эрдогана в Кремле

В Кремле началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Lenta.ru вчера в 06:13
Общество

В России могут изменить систему оплаты отпусков, больничных и декретов

В России может измениться система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, превышающих 28 дней.
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Как подчёркивают те, кто смог увидеть ту самую фотографию, «в сери» пошла 5-дверная вариация Bronco, имеющая съёмную крышу и запасное колесо на пятой двери.
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СМИ сообщают, что дочь губернатора Воробьева приобрела виллу в Италии

Оka.fm 04:00
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