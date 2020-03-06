Экономика
Экономика сегодняМинфин рассказал о пользе проекта о повышении страховых взносов для ИП
Закон об индексации фиксированных платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование для ИП с 2021-го по 2024 год не несет рисков для российского бизнеса, заявили в Минфине РФ.
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с чего всё началось
Предложение Минфина повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей приведет к тому, что к 2024 году налоговая нагрузка на эту категорию вырастет на 50 млрд рублей.Известия05 марта в 17:01
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Происшествия
Подозреваемый в убийстве школьника в Петербурге признал вину
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Терракотовую голову, которую нашли при строительстве Крымского моста. По оценкам историков, скульптура была создана в V веком до нашей эры.
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Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
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В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 6 марта стало известно о шести случаях заболевания коронавирусом.
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Принц Гарри и Меган Маркл произвели фурор на музыкальном фестивале
Меган Маркл и принц Гарри совершили, вероятно, последний официальный визит в Лондон в статусе старших членов королевской семьи.
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Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса
Италия заняла первое место по смертности от коронавируса.
Политика
Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения целей операции «Весенний щит», если Москва не выполнит свои обязательства.
Общество
ПФР рассказал о 70-летней россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
Семидесятилетняя омичка получает страховую пенсию, размер которой составляет 52 533 рубля.
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В Киргизии участниц женского марша против насилия избили и задержали
В Бишкеке мужчины избили участниц женского марша против насилия, после чего сами активистки были задержаны, сообщает киргизское информагентство «Апрель».
Армия и оружие
На Украине намерены усилить флот списанными кораблями ВМС США
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Общество
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Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
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Суд оставил Роналдиньо под стражей
Суд принял решение оставить под стражей Роналдиньо и его брата на время следственных действий.
Технологии
Microsoft сделает процесс сбора телеметрии на Windows 10 более прозрачным
Одна из неприятных особенностей Windows 10, наряду с другими проприетарными ОС, — использование телеметрии для слежки за пользователями.
Футбол
«Ювентус» обыграл «Интер» при пустых трибунах
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.