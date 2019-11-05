Финансы

РИА НовостиРИА НовостиМинфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС

Повышение ставки НДС с 2019 года принесет в бюджет более двух триллионов рублей, что является рекордным показателем роста доходов. Это следует из проектировок Минфина, содержащихся в проекте федерального бюджета на следующие три года, пишет РБК.
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Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС

Доходы от внутреннего НДС на товары, проданные в России, выросли на «рекордные» 25 и 22% во втором и третьем кварталах по сравнению с предыдущим годом, сообщила РБК директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.
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