Финансы

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Повышение ставки НДС с 2019 года принесет в бюджет более двух триллионов рублей, что является рекордным показателем роста доходов. Это следует из проектировок Минфина, содержащихся в проекте федерального бюджета на следующие три года, пишет РБК.
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с чего всё началось

Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС

Доходы от внутреннего НДС на товары, проданные в России, выросли на «рекордные» 25 и 22% во втором и третьем кварталах по сравнению с предыдущим годом, сообщила РБК директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.
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