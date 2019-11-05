Доходы от внутреннего НДС на товары, проданные в России, выросли на «рекордные» 25 и 22% во втором и третьем кварталах по сравнению с предыдущим годом, сообщила РБК директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.

с чего всё началось

Повышение ставки НДС с 2019 года принесет в бюджет более двух триллионов рублей, что является рекордным показателем роста доходов. Это следует из проектировок Минфина, содержащихся в проекте федерального бюджета на следующие три года, пишет РБК.

Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС

Наука Ученые раскрыли структуру и свойства нового полупроводника Двойные и тройные халькогениды РЗЭ нередко демонстрируют ряд новых тепловых, магнитных и оптических свойств, нехарактерных для прочих халькогенидов.

Общество Депутат Госдумы предложил ограничить число разрешений на такси Представительница Саратовской области Бокова руководит временной комиссией при Совете Федерации, которая работает над концепцией регулирования такси в России, сказано в письме Старовойтова.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Общество Закон о защите обманутых дольщиков подписал президент России Поправки уравнивают в правах на компенсацию людей, вступивших в ЖСК, с остальными дольщиками.

Космос Сработало! Илон Маск передал первое сообщение через спутниковую сеть для всемирного Интернета Американский предприниматель Илон Маск (Elon Musk) написал и отправил на своей странице в Twitter первое сообщение через спутниковую сеть Starlink.

Общество Штормовое предупреждение о девятиметровых волнах объявлено на Камчатке Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) во вторник объявило штормовое предупреждение о волнении на море высотой 8-9 метров в акваториях региона, которое ожидается в среду.

Политика США официально начали выход из Парижского соглашения по климату Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику международного сообщества.

Шоу-бизнес Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.

Экономика Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.

Политика Путин назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Долуды атаманом Всероссийского казачьего общества.

Политика Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».

Политика Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.

Экономика Президент Беларуси внес в Нацсобрание проект бюджета на 2020 год Доходы бюджета составят 39,5 миллиардов белорусских рублей В Палату представителей Национального собрания Беларуси за подписью президента Александра Лукашенко поступили проекты бюджетов на 2020 год и государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.

Интернет Facebook обновила логотип компании По словам представителей Facebook, логотип компании нередко путают со значком социальной сети.

Музыка Путин прибыл в «Зарядье» на концерт оркестра Мариинского театра Президент России Владимир Путин приехал на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра, проходящий в парке "Зарядье" в Москве.

Шоу-бизнес Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.

Футбол «Бавария» расторгла контракт с Ковачем По итогам встречи официальный сайт клуба сообщил о расторжении контракта с наставником Нико Ковачем по соглашению сторон.

Гаджеты Apple отключит от интернета старые iPhone Владельцев старых моделей iPhone и iPad предупреждают, что если они не обновят программное обеспечение, то у них могут возникнуть проблемы с доступом к iCloud, App Store, браузеру и почте.

Происшествия Тела двух малолетних детей обнаружили в Приморье Следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту обнаружения в селе Хвалынка Спасского района тел двух детей.