Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин рассказал об уплате НДФЛ с процентных доходов по вкладам

Проценты, начисленные на зарплатные счета граждан, по которым ставка не превышает 1%, не будут облагаться налогом. Также не будут взимать налог с процентных доходов по счетам эскроу. НДФЛ в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках начнет действовать с 2021 года.
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