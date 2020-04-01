Экономика
ИзвестияМинфин рассказал об уплате НДФЛ с процентных доходов по вкладам
Проценты, начисленные на зарплатные счета граждан, по которым ставка не превышает 1%, не будут облагаться налогом. Также не будут взимать налог с процентных доходов по счетам эскроу. НДФЛ в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках начнет действовать с 2021 года.
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«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
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В ответ пользователь получит код регистрации, который нужно отправить на тот же номер со словом «ЦЕЛЬ» и, соответственно, указать цель выхода из дома.