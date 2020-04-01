Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин рассказал об уплате НДФЛ с процентных доходов по вкладам

Проценты, начисленные на зарплатные счета граждан, по которым ставка не превышает 1%, не будут облагаться налогом. Также не будут взимать налог с процентных доходов по счетам эскроу. НДФЛ в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках начнет действовать с 2021 года.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Путин ввел налоги на доходы по вкладам и ОФЗ

Коммерсантъ14:16

Минфин РФ разъяснил, как будет рассчитываться НДФЛ с процентных доходов по вкладам

ПРАЙМ14:02

Минфин разъяснил порядок взимания налога с доходов по вкладам

ТАСС13:33

Путин подписал закон о налоге на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей

Российская газета13:47

Путин подписал закон о введении налога по вкладам более 1 млн рублей

Мойка7813:09

Путин обложил налогом банковские вклады

Lenta.ru12:44

Минфин рассказал об уплате НДФЛ с процентных доходов по вкладам

Известия13:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 19:56, Ашберн
Политика

Путин: в США тоже обеспокоены падением цен на нефть

По словам президента РФ Владимира Путина, ситуация на мировом рынке нефти обсуждается на различных площадках и на внутренних, и на внешних.
Московский Комсомолец 16:31
Космос

Россиянин запатентовал отправку улья с пчелами на Марс

Ридус вчера в 20:31
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить нерабочую неделю

Роспотребнадзор призвал продлить в России нерабочую неделю.
Orenonline.ru 12:19
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Земфира выпустила новую песню «Крым».
Собака.ru 11:59
Наука

Дефицит тестостерона помешал лейкоцитам справиться с меланомой

Американские ученые в результате экспериментов на мышах, склонных к развитию меланомы, обнаружили, что стерилизация самок не оказывает влияния на рост опухолей, а вот кастрация самцов повышает количество опухолевых очагов в несколько раз.
N+1 12:32
Здоровье

У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус

Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Эхо Москвы 18:05
Киберспорт

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Cyber.sports.ru 30 марта в 10:40
Общество

Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции

Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Коммерсантъ 11:47
Общество

В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией

В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Российская газета 12:02
Общество

Кадыров анонсировал полное закрытие въезда и выезда из Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире Instagram заявил, что наземное и воздушное сообщение с республикой после 5 апреля будет полностью закрыто из-за коронавируса COVID-19.
RT на русском 09:22
Политика

Трамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии

Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.
Газета.Ru 18:20
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости 00:06
Здоровье

На Украине решили ужесточить карантинные меры

Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.
Накануне.Ru 10:33
Здоровье

Названы признаки того, что человек уже переболел коронавирусом

Ученые из Оксфорда рассказали о признаках того, что человек мог переболеть коронавирусом.
Вечерний курьер 05:35
Общество

Раскрыты темпы роста эпидемии коронавируса в России

Темпы роста эпидемии раскрыла глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Lenta.ru 11:41
Политика

Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом

Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Газета.Ru 02:43
Единоборства

Фергюсон отреагировал на отмену боя с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон отреагировал на отмену поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Lenta.ru 18:23
Политика

Россия меняет дату окончания Второй мировой войны

Предлагается установить новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и исключить действующую памятную дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 07:15
Футбол

РФС приостановил все футбольные соревнования до 31 мая

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объявил о том, что все футбольные соревнования в стране приостановлены как минимум до 31 мая, а старт сезона-2021/22 будет передвинут как минимум на конец лета, в то время как обычно матчи начинаются в середине июля.
Газета.Ru 16:41
Гаджеты

Компания Samsung Display намерена прекратить производство LCD-дисплеев

Сеул, 31 марта 2020, 13:20 — REGNUM С 2021 года южнокорейская компания Samsung Display прекратит производство жидкокристаллических дисплеев LCD.
REGNUM вчера в 06:20
Экономика

Песков не стал комментировать продажу активов «Роснефти» в Венесуэле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался дать пояснения по сделке о продаже "Роснефтью" активов в Венесуэле правительству России.
Вести.Ru 30 марта в 10:30
Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС 18:44
Общество

Названы сервисы для бесплатного доступа к социально значимым сайтам

Пятерка крупнейших операторов связи в России с 1 апреля обеспечивает бесплатный доступ к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 13:27
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Наука

Ученые: исцелившиеся от коронавируса люди остались заразными

РИА ОмскПресс 05:53
Общество

Полиция составила 1250 протоколов за нарушение карантина

Полиция составила 1250 протоколов за нарушение карантина Полицейские к 1 апреля составили 1250 протоколов за нарушение карантина, сообщается на сайте МВД.
Медиазона 17:04
Политика

В США приземлился самолет с медоборудованием из России

Российская газета 16:36
Общество

Автомобилистов могут начать штрафовать за нарушение карантина

Нарушивших режим самоизоляции водителей могут начать штрафовать на сумму от 5 тыс. руб. Об этом сообщает сервис autonews.ru.
Газета.Ru 08:57
Культура

Стало известно расписание онлайн-трансляций спектаклей, экскурсий, концертов 1 апреля

Ценители современной музыки в 21:00 смогут посетить онлайн-концерт группы Burito, который состоится в соцсети «Одноклассники».
Невские Новости 02:20
Авто

Обновленный кроссовер Honda Avancier поступил в продажу

Японская компания Honda вывела на рынок обновленный купеобразный кроссовер Avancier.
CarsWeek.ru 30 марта в 04:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное