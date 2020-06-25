Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМинфин рассказал об условиях выдачи ипотеки под 6,5%

В проекте постановления об увеличении сумм кредита по льготной ипотеке под ставку 6,5% годовых, который подготовил Минфин, размер кредита в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, а также в Ленинградской области не должен превышать 12 млн рублей, а в остальных регионах - 6 млн рублей.
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с чего всё началось

В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки

Расширение программы льготной ипотеки затронет кредиты, выданные до 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках с первоначальным взносом не менее 15%, сообщила пресс-служба Минфина со ссылкой на слова заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева.
ТАССвчера в 12:31

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Министерство финансов уточнило условия выдачи льготной ипотеки под 6,5% годовых

Эхо Москвывчера в 14:04

Минфин уточнил условия выдачи льготной ипотеки под 6,5%

Коммерсантъвчера в 13:49

Минфин уточнил условия выдачи льготной ипотеки

Ведомостивчера в 12:28

В Минфине рассказали об особенностях программы льготной ипотеки

Известиявчера в 12:41

В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки

ТАССвчера в 12:31

Аналитики оценили долю жилья в Москве для льготной ипотеки под 6,5%

РБКвчера в 10:43

Расширение льготной ипотеки в России назвали малоэффективным

Lenta.ruвчера в 06:49
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Политика

Япония сделала России представление из-за геологоразведки у Курил

Япония сделала России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.
РИА Новости вчера в 23:44
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о надвигающемся похолодании

Часть регионов России в начале следующей неделе ждет заметное похолодание.
РБК вчера в 21:22
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Авто

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Эксперты отмечают, что качество современных машин в первую очередь зависит от «безотказных технологий», так как существуют наиболее проблемные места, например, мультимедиа, в частности подключение Android Auto/Apple CarPlay, Bluetooth и сами тачпады.
32CARS.ru вчера в 01:14
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Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Космос

При слиянии черных дыр может излучаться свет

Индикатор вчера в 10:07
Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 11:30
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Гаджеты

Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate

NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру 24 июня в 13:30
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Политика

МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США

РИА Новости вчера в 11:38
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Политика

Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб» заявил, что у Киева появился шанс «вернуть» Крым.
RT на русском вчера в 23:20
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Политика

Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники

Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:13
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Политика

Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной во время видеоконференции с предпринимателем Игорем Гуменным.
Lenta.ru вчера в 23:26
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Спорт

В WADA ответили США на предложение прекратить финансирование

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ответило США на сообщение о возможном прекращении финансирования организации.
Pravda.Ru вчера в 06:52
Авто

В Германии попросили возобновить продажи Lada в ЕС

Опубликована открытая петиция с просьбой возобновить продажи машин Lada в странах ЕС, она получила поддержку официального дистрибьютора Lada в Германии Lada Deutschland GmbH.
Взгляд.ру вчера в 23:41
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Игры

CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Российская газета вчера в 13:01
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Происшествия

В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом

Прогулочный теплоход с выпускниками школы и родителями столкнулся с причалом в Москве, пострадавших в нет, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Коммерсантъ вчера в 16:56
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Футбол

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии

«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
Коммерсантъ вчера в 17:14
Армия и оружие

Трамп ввел закон военного времени для создания гиперзвукового оружия

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп воспользовался законом военного времени для того, чтобы срочно реализовать программы по созданию гиперзвукового вооружения и космических технологий.
Военное дело вчера в 01:55
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Происшествия

Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущёва в США

Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва появилась 18 июня.
Известия вчера в 15:51
Происшествия

СМИ узнали мотивы повредившего на параде машину ФСО солдата

РБК вчера в 16:40
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Общество

Алтайский край перешёл в режим «надомного руководства»

Барнаул, 26 июня 2020, 05:39 — REGNUM Главы исполнительной и законодательной ветвей власти Алтайского края Виктор Томенко и Александр Романенко социально дистанцировались после того, как в их окружении были найдены носители коронавируса.
REGNUM вчера в 22:39
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Общество

Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»

Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс вчера в 14:02
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Гаджеты

Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12 для Mi 10 Lite

Evo-rus.com вчера в 07:50
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Интернет

В Viber появились исчезающие сообщения в обычных чатах

Ранее исчезающие сообщения в Viber можно было отправлять только через секретные чаты, а теперь они появились и в обычных личных чатах.
iXBT.com вчера в 05:25
Футбол

Хавбек «Мальорки» стал самым молодым игроком в истории Ла Лиги

Soccer.ru 24 июня в 18:41
Армия и оружие

ВМС США назвали ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением

Россия агрессивно подходит к Арктике. Они недавно презентовали новый ледокол «Иван Папанин», который может нести крылатые ракеты «Калибр».
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Общество

Стало известно о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

«По результатам осмотра добровольцев и мониторинга лабораторных показателей, каких-либо осложнений или побочных реакций не наблюдается, жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья нет», — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Олег Чихляев.
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Политика

В США назвали условия для продления договора СНВ-3

Вашингтон намерен озвучить три обязательных условия для сохранения договора с Россией по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3).
Деловое.ТВ 24 июня в 04:34
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Происшествия

У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

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Шоу-бизнес

Ксения Собчак госпитализирована с переломом носа

Телеведущая Ксения Собчак госпитализирована с переломом носа.
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