Расширение программы льготной ипотеки затронет кредиты, выданные до 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках с первоначальным взносом не менее 15%, сообщила пресс-служба Минфина со ссылкой на слова заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева.

с чего всё началось

В проекте постановления об увеличении сумм кредита по льготной ипотеке под ставку 6,5% годовых, который подготовил Минфин, размер кредита в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, а также в Ленинградской области не должен превышать 12 млн рублей, а в остальных регионах - 6 млн рублей.

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