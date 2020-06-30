Минфин России на аукционе во вторник, 30 июня, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26234RMFS с датой погашения 16 июля 2025 года.

Минфин разместил ОФЗ-ПД на 11,3 млрд рублей при спросе в 20,4 млрд

Общество В России завершилось электронное голосование по Конституции Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию России проходило с 25 июня по 30 июня. 512

Авто Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями У всех авто двигатели имеют по две ГБЦ и владельцам приходится менять сразу две прокладки головки блока цилиндров на пробегах 145-262 тысячи км. Кроме того, в антирейтинг попали машины премиального класса от баварского концерна BMW - это BMW 3-Series, сошедшие с конвейера с 2006 по 2007 годы. 80

Экономика Новые акции на Московской бирже. Рассказываем о Mail.ru Group В ноябре 2020 года индекс-провайдер MSCI может включить депозитарные расписки Mail.ru Group в индекс MSCI Russia с весом 1,1%, рассказали аналитики «ВТБ Капитала».

Киберспорт Amazon «отменил» выход провального шутера Crucible Amazon решила вернуть Crucible на этап закрытого тестирования, фактически отменив недавний релиз.

Политика Для Трампа провели брифинг по публикации NYT о России и талибах В Белом доме провели брифинг для президента США Дональда Трампа по поводу публикации The New York Times (NYT) о предполагаемом сговоре России с представителями запрещенного в РФ движения "Талибан", сообщила во вторник представитель главы государства Кейли Макэнани.

Общество Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента. 4,5K

Культура Четвертый сезон «Озарка» станет последним Четвертый сезон популярного сериала "Озарк" станет последним. Эту информацию подтвердил потоковый сервис Netflix. 2