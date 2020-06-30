Экономика
Банки.руМинфин разместил ОФЗ-ПД на 11,3 млрд рублей при спросе в 20,4 млрд
Минфин России на аукционе во вторник, 30 июня, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26234RMFS с датой погашения 16 июля 2025 года.
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Армия и оружие
Шойгу доложил Путину о работе над созданием вакцины от COVID-19
RT на русском 14:53
Футбол
«Рома» продлила аренду Мхитаряна
RT на русском 17:03
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Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля
В России рассматривают предложение Турции по возобновлению пассажирских авиаперевозок между странами с 15 июля.
Газета.Ru 08:21
Экономика
Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС 17:11
Культура
Актер Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни
Советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни.
Известия 19:08
Общество
В России завершилось электронное голосование по Конституции
Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию России проходило с 25 июня по 30 июня.
Lenta.ru 18:48
Авто
Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
У всех авто двигатели имеют по две ГБЦ и владельцам приходится менять сразу две прокладки головки блока цилиндров на пробегах 145-262 тысячи км. Кроме того, в антирейтинг попали машины премиального класса от баварского концерна BMW - это BMW 3-Series, сошедшие с конвейера с 2006 по 2007 годы.
Новые автомобили вчера в 23:14
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru 13:49
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Путешествия
Резкий рост спроса на отдых в Сочи отмечают российские туроператоры
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), резко вырос спрос на путёвки в Сочи.
Цензуры.Нет вчера в 07:33
Экономика
Новые акции на Московской бирже. Рассказываем о Mail.ru Group
В ноябре 2020 года индекс-провайдер MSCI может включить депозитарные расписки Mail.ru Group в индекс MSCI Russia с весом 1,1%, рассказали аналитики «ВТБ Капитала».
РБК 13:00
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Киберспорт
Amazon «отменил» выход провального шутера Crucible
Amazon решила вернуть Crucible на этап закрытого тестирования, фактически отменив недавний релиз.
Игромания.ру 15:04
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ушла от Гарика Харламова из-за его пьянства и игромании
39-летний резидент Comedy Club Гарик «Бульдог» Харламов и его жена, 32-летняя актриса Кристина Асмус, объявили о разводе.
Комсомольская правда 18:02
Происшествия
СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян
РИА Новости 13:58
Политика
Для Трампа провели брифинг по публикации NYT о России и талибах
В Белом доме провели брифинг для президента США Дональда Трампа по поводу публикации The New York Times (NYT) о предполагаемом сговоре России с представителями запрещенного в РФ движения "Талибан", сообщила во вторник представитель главы государства Кейли Макэнани.
Интерфакс 16:59
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента.
РИА Новости 11:44
Культура
Четвертый сезон «Озарка» станет последним
Четвертый сезон популярного сериала "Озарк" станет последним. Эту информацию подтвердил потоковый сервис Netflix.
Kinonews.ru 14:46
Кино
Новые сезоны «Смешариков» планируют запустить до 2025 года
Telesputnik.ru 04:28
Армия и оружие
Трамп утвердил план вывода из Германии 9,5 тысяч военных
Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тысяч американских военнослужащих для "сдерживания России", сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
РИА Новости 17:37
Авто
Bentley представила обновленную версию кроссовера Bentayga
Компания Bentley обновила свой кроссовер Bentayga, который выпускается с 2015 года.
Тарантас Ньюс 16:01
Футбол
Футболисты «Ювентуса» обыграли «Дженоа» в матче чемпионата Италии
Туринский "Ювентус" обыграл "Дженоа" в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости 17:50
Общество
Музеи и фитнес-центры с 6 июля возобновят работу в Петербурге
Музеи, выставочные залы, фитнес-центры и бассейны возобновят работу в Санкт-Петербурге с 6 июля.
Известия 16:52