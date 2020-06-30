Экономика

Банки.руБанки.руМинфин разместил ОФЗ-ПД на 11,3 млрд рублей при спросе в 20,4 млрд

Минфин России на аукционе во вторник, 30 июня, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26234RMFS с датой погашения 16 июля 2025 года.
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