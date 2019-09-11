Финансы
ТАССМинфин разместил ОФЗ на 14,6 млрд рублей
Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26229 (с погашением 12 ноября 2025 года) на сумму 14,55 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
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Минфин разместил ОФЗ выпуска 26229 на 14,6 млрд рублей при спросе в 37,8 млрд рублей
Finam.Ruвчера в 07:29
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