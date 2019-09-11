Финансы

ТАССТАССМинфин разместил ОФЗ на 14,6 млрд рублей

3 фото
Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26229 (с погашением 12 ноября 2025 года) на сумму 14,55 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Минфин впервые за полтора месяца провалил аукцион ОФЗ, но рубль не испугался

Вести.Финанс00:38

Минфин разместил ОФЗ на 14,6 млрд рублей

ТАССвчера в 08:40

Минфин разместил облигации федерального займа на 14,6 млрд рублей

Аргументы и Фактывчера в 10:15

Аукцион ОФЗ впервые за несколько месяцев показал ослабление спроса - БКС

Финмаркетвчера в 11:45

Минфин разместил ОФЗ на 14,6 млрд рублей при лимите 20 млрд рублей

ПРАЙМвчера в 09:15

Минфин разместил ОФЗ на 20 млрд рублей

Банки.рувчера в 09:16

Минфин разместил ОФЗ выпуска 26229 на 14,6 млрд рублей при спросе в 37,8 млрд рублей

Finam.Ruвчера в 07:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 01:50, Вашингтон
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в себя в парижской клинике

REGNUM вчера в 07:18
Происшествия

К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

Lenta.ru 01:42
Политика

В центре Улан-Удэ идет стихийная акция протеста

Номер один 09 сентября в 10:54
Музыка

Умер любимый музыкант Курта Кобейна Дэниел Джонстон

Культуромания 01:41
Гаджеты

Цены на старые модели iPhone в России резко снизились

Американская компания Apple после презентации новых гаджетов резко снизила цены на смартфоны прошлых лет, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.
РИА Новости вчера в 12:50
Политика

Трамп заявил об ошибках уволенного Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.
РИА Новости вчера в 14:15
Политика

МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами

Украинское внешнеполитическое ведомство расценило эту встречу как попытку поставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.
РИА Новости вчера в 18:47
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия вчера в 19:55
Политика

Польша выдавливает «Газпром» из «Северного потока» в украинскую трубу

10 сентября Верховный суд EC удовлетворил иск польской PGNiG к Еврокомиссии и ограничил «Газпрому» доступ к мощностям трансграничного европейского газопровода OPAL.
Ведомости 10 сентября в 15:19
Политика

Нетаньяху заявил об опасности Ирана для России

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что позиции Москвы и Тегерана, по его мнению, не всегда совпадают.
RT на русском 01:45
Кино

Победа «Мстителей 4» над «Аватаром» обрадовала Джеймса Кэмерона

Победа фильма "Мстители 4: Финал" над "Аватаром" в схватке за лидерство в рейтинге самых кассовых кинопроектов в истории не расстроила, а обрадовала Джеймса Кэмерона.
Kinonews.ru вчера в 16:42
Космос

Роскосмос анонсировал сборку российского робота для открытого космоса

Исполнительный директор научно-производственного объединения "Андроидная техника" Евгений Дудоров сообщил журналистам дату начала сборки опытных образцов нового отечественного робота "Теледроид".
Московский Комсомолец вчера в 18:51
Происшествия

В Барселоне отмечают Национальный день Каталонии

RT на русском вчера в 14:01
Общество

Пользователи «В контакте» больше не смогут делиться пиратскими книгами

Меморандум предусматривает премодерацию именно загружаемых файлов, но не ссылок на пиратские ресурсы, объясняют собеседники «Ведомостей»: но около 80% пиратских книг во «В контакте» распространяется именно через загрузки.
Ведомости вчера в 17:24
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Наука

Украинские полярники нашли затерянную пещеру в Антарктиде

Затерянную ледниковую пещеру с озерами и рекой обнаружили участники 24-й украинской экспедиции в Антарктиду.
Газета.Ru 01:17
Футбол

Моуринью: не удивлён покером Роналду, он настоящий феномен

Известный португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал покер нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Литвы (5:1).
Чемпионат вчера в 16:09
Шоу-бизнес

«Не узнала»: соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк

Жительница коттеджного поселка Крекшино в Новой Москве, где у актрисы Анастасии Заворотнюк есть дом, рассказала о последней встрече с ней.
РИА Новости вчера в 15:25
Происшествия

Найден тайник с сокровищами криминального авторитета Барсукова

РИА Новости вчера в 15:34
Армия и оружие

В Бурятии зенитчики произвели стрельбы из ЗРК С-300 и С-400

Военные произвели стрельбы из зенитных установок С-400 "Триумф" и С-300. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВВО.
Life.ru вчера в 23:39
Происшествия

В Волгограде три человека погибли при пожаре на дачном участке

РИА Новости вчера в 23:43
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
Футбол

Селадес стал новым главным тренером «Валенсии»

Бомбардир.ру вчера в 12:17
Политика

Трамп попросил изменить прогноз погоды

Как пишет The New York Times, глава Белого дома хочет, чтобы синоптики скорректировали прогнозы по урагану «Дориан», которые противоречили его заявлениям.
Известия вчера в 23:50
Шоу-бизнес

Пелагея в купальнике поделилась снимком с дочерью от Телегина

Певица Пелагея в Instagram поделилась снимком из Сочи.
Телепрограмма 00:01
Космос

Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос

Московский Комсомолец вчера в 02:55
Происшествия

Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина

Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском вчера в 20:07
Политика

Нетаньяху: Дружба с Путиным предотвратила конфликт в Сирии

Life.ru 00:58
Футбол

Месси: «Не хочу уходить из „Барселоны“. Это мой дом»

Бомбардир.ру 01:21
Политика

В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ

В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском вчера в 09:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное