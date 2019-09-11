Финансы
Банки.руМинфин разместил ОФЗ на 20 млрд рублей
Минфин России в ходе аукциона в среду, 11 сентября, разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26229 на 20 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства.
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Гаджеты
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
Американская компания Apple после презентации новых гаджетов резко снизила цены на смартфоны прошлых лет, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.
РИА Новости 12:50
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией
Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
Известия 15:18
Футбол
Компани не сыграет в своём прощальном матче из-за травмы
Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани сообщил, что не сыграет в своём прощальном матче, который состоится сегодня, 11 сентября.
Евро-футбол.ру 10:24
Футбол
Футболистки «Чертаново» проиграли «Глазго» в Лиге чемпионов
Ответный матч пройдет 26 сентября.
Советский спорт 13:49
Происшествия
Верховный суд России отменил арест экс-губернатора Хорошавина
Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском 20:07
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю начало проверку в связи с конфликтом в школе Сосновоборска, где руководство учебного заведения потребовало от ученика сменить прическу.
Известия 19:55
Здоровье
Названы продукты, из-за которых старение наступает быстрее
В Швеции было проведено исследование, которое показало, что питье большого количества молока (больше трех в день) увеличивало для людей после 50-ти риск деградация костей и переломов.
MedikForum.ru 20:00
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 16:19
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости вчера в 02:10
Происшествия
В Улан-Удэ задержали 17 человек, оказавших сопротивление полицейским
Правоохранители в Улан-Удэ задержали 17 человек, которые припарковали автобус в пешеходной зоне на площади Советов, оказали сопротивление и применили слезоточивый газ против сотрудников полиции, сообщило МВД по Бурятии.
РИА Новости 17:28
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК 14:29
Экономика
Проблему бедности надо решать адресно, заявил Топилин
Победить бедность в России удастся путем выстраивания адресного механизма помощи семьям, при этом проблему не решить, если просто заливать ее деньгами, заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
РИА Новости 06:33
Политика
США отложили повышение пошлин на китайские товары
США перенесли с 1 октября на 15 октября повышение пошлин на китайские товары, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Ведомости 20:04
Общество
В Кузбассе изменится порядок выплат больничных и социальных пособий
После 1 января 2020 года Кузбасс перейдет на схему прямых выплат пособий.
Город новостей 06:59
Происшествия
На Пхукете утонул российский турист
РИА Новости 14:05
Авто
Производитель кальянов выпустил внедорожник с выдвижной гусеницей
Самая первая получит V8 объёмом 6,2-литра с отдачей 1000 л.с. Версию Devil уже оснастят гусеницей, а для нее привод будет электрический или гидравлический.
Tvoe-avto.com 16:03
Гаджеты
Razer выпустила чехлы для iPhone 11 с системой охлаждения
Американская компания Razer выпустила новый чехол Arctech для iPhone 11.
MobiDevices 05:25
Культура
Владимир Спиваков: Есть люди, которые молятся за меня. Потому и чувствую себя неплохо!
Комсомольская правда 19:25
Политика
Россия согласовала с Кубой совместные проекты в области промышленности
Представители России и Кубы согласовали в среду реализацию совместных программ в ряде отраслей промышленности.
RT на русском 20:36
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru 20:12
Космос
LifeShip доставит ДНК клиентов на Луну всего за $99
Как сообщает IEEE Spectrum, за $99 компания будет брать у клиентов образец слюны, извлекать из нее ДНК и, поместив в искусственный янтарь, отправлять на Луну.
Хайтек+ 03:21
Авто
На Украине найдена «Таврия» с пробегом 16 км
Несмотря на возраст пробег машины составляет всего 16 километров, а её кузов и салон находятся практически в первозданном состоянии.
Daily-Motor.Ru 11:05
Футбол
Зе Луиш признан лучшим нападающим чемпионата Португалии в августе
Нападающий «Порту» Зе Луиш стал лучшим форвардом чемпионата Португалии в августе по версии тренеров лиги.
Sport24.ru 10:16
Армия и оружие
Венесуэла предоставит доказательства планирования Колумбией терактов
Власти Венесуэлы предоставят доказательства подготовки терактов со стороны Колумбии, заявил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса на своей странице в Twitter.
REGNUM 19:07
Космос
День 12 сентября в истории
12 сентября 1959 года с космодрома Байконур был осуществлен запуск ракеты-носителя «Восток-Л», которая вывела на траекторию полета к Луне автоматическую станцию «Луна-2».
Парламентская газета 18:00
Происшествия
Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели 14:53
Гаджеты
В Сети появились первые снимки интерьера внедорожника Genesis GV70
«Genesis ускорит зарубежную экспансию в Китай и Европу и будет активно расширять свою линейку, включая первую модель внедорожника, выпущенную в этом году для усиления влияния мирового бренда», - заявил топ-менеджер.
SpeedMe 14:14
Экономика
Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться
Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
RT на русском 05:19
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01