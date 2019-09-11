Финансы

Банки.руБанки.руМинфин разместил ОФЗ на 20 млрд рублей

2 фото
Минфин России в ходе аукциона в среду, 11 сентября, разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26229 на 20 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Минфин разместил ОФЗ выпуска 26229 на 14,6 млрд рублей при спросе в 37,8 млрд рублей

Finam.Ru07:29

Минфин Южной Кореи разместит облигации на $2,5 млрд

REGNUMвчера в 09:33

Минфин разместил ОФЗ на 14,6 млрд рублей

ТАСС08:40

Минфин разместил облигации федерального займа на 14,6 млрд рублей

Аргументы и Факты10:15

Минфин разместил ОФЗ на 14,6 млрд рублей при лимите 20 млрд рублей

ПРАЙМ09:15

Аукцион ОФЗ впервые за несколько месяцев показал ослабление спроса - БКС

Финмаркет11:45

Минфин продаст ОФЗ с прицелом на дальнейшее снижение ставки

Вести.Финансвчера в 23:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 20:44, Вашингтон
Гаджеты

Цены на старые модели iPhone в России резко снизились

Американская компания Apple после презентации новых гаджетов резко снизила цены на смартфоны прошлых лет, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.
РИА Новости 12:50
Политика

«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией

Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
Известия 15:18
Футбол

Компани не сыграет в своём прощальном матче из-за травмы

Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани сообщил, что не сыграет в своём прощальном матче, который состоится сегодня, 11 сентября.
Евро-футбол.ру 10:24
Футбол

Футболистки «Чертаново» проиграли «Глазго» в Лиге чемпионов

Ответный матч пройдет 26 сентября.
Советский спорт 13:49
Происшествия

Верховный суд России отменил арест экс-губернатора Хорошавина

Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском 20:07
Шоу-бизнес

Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак

За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю начало проверку в связи с конфликтом в школе Сосновоборска, где руководство учебного заведения потребовало от ученика сменить прическу.
Известия 19:55
Здоровье

Названы продукты, из-за которых старение наступает быстрее

В Швеции было проведено исследование, которое показало, что питье большого количества молока (больше трех в день) увеличивало для людей после 50-ти риск деградация костей и переломов.
MedikForum.ru 20:00
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 16:19
Общество

Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости вчера в 02:10
Происшествия

В Улан-Удэ задержали 17 человек, оказавших сопротивление полицейским

Правоохранители в Улан-Удэ задержали 17 человек, которые припарковали автобус в пешеходной зоне на площади Советов, оказали сопротивление и применили слезоточивый газ против сотрудников полиции, сообщило МВД по Бурятии.
РИА Новости 17:28
Экономика

Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК 14:29
Экономика

Проблему бедности надо решать адресно, заявил Топилин

Победить бедность в России удастся путем выстраивания адресного механизма помощи семьям, при этом проблему не решить, если просто заливать ее деньгами, заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
РИА Новости 06:33
Политика

США отложили повышение пошлин на китайские товары

США перенесли с 1 октября на 15 октября повышение пошлин на китайские товары, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Ведомости 20:04
Общество

В Кузбассе изменится порядок выплат больничных и социальных пособий

После 1 января 2020 года Кузбасс перейдет на схему прямых выплат пособий.
Город новостей 06:59
Происшествия

На Пхукете утонул российский турист

РИА Новости 14:05
Авто

Производитель кальянов выпустил внедорожник с выдвижной гусеницей

Самая первая получит V8 объёмом 6,2-литра с отдачей 1000 л.с. Версию Devil уже оснастят гусеницей, а для нее привод будет электрический или гидравлический.
Tvoe-avto.com 16:03
Гаджеты

Razer выпустила чехлы для iPhone 11 с системой охлаждения

Американская компания Razer выпустила новый чехол Arctech для iPhone 11.
MobiDevices 05:25
Культура

Владимир Спиваков: Есть люди, которые молятся за меня. Потому и чувствую себя неплохо!

Комсомольская правда 19:25
Политика

Россия согласовала с Кубой совместные проекты в области промышленности

Представители России и Кубы согласовали в среду реализацию совместных программ в ряде отраслей промышленности.
RT на русском 20:36
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru 20:12
Космос

LifeShip доставит ДНК клиентов на Луну всего за $99

Как сообщает IEEE Spectrum, за $99 компания будет брать у клиентов образец слюны, извлекать из нее ДНК и, поместив в искусственный янтарь, отправлять на Луну.
Хайтек+ 03:21
Авто

На Украине найдена «Таврия» с пробегом 16 км

Несмотря на возраст пробег машины составляет всего 16 километров, а её кузов и салон находятся практически в первозданном состоянии.
Daily-Motor.Ru 11:05
Футбол

Зе Луиш признан лучшим нападающим чемпионата Португалии в августе

Нападающий «Порту» Зе Луиш стал лучшим форвардом чемпионата Португалии в августе по версии тренеров лиги.
Sport24.ru 10:16
Армия и оружие

Венесуэла предоставит доказательства планирования Колумбией терактов

Власти Венесуэлы предоставят доказательства подготовки терактов со стороны Колумбии, заявил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса на своей странице в Twitter.
REGNUM 19:07
Космос

День 12 сентября в истории

12 сентября 1959 года с космодрома Байконур был осуществлен запуск ракеты-носителя «Восток-Л», которая вывела на траекторию полета к Луне автоматическую станцию «Луна-2».
Парламентская газета 18:00
Происшествия

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика

Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели 14:53
Гаджеты

В Сети появились первые снимки интерьера внедорожника Genesis GV70

«Genesis ускорит зарубежную экспансию в Китай и Европу и будет активно расширять свою линейку, включая первую модель внедорожника, выпущенную в этом году для усиления влияния мирового бренда», - заявил топ-менеджер.
SpeedMe 14:14
Экономика

Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться

Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
RT на русском 05:19
Политика

Украина приостановила разрыв отношений с Россией

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное