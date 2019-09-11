Финансы
Банки.руМинфин разместил ОФЗ на 20 млрд рублей
Минфин России в ходе аукциона в среду, 11 сентября, разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26229 на 20 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства.
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Происшествия
В США разбился грузовой самолет
РИА Новости 07:13
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Политика
Украинский премьер ожидает сложных газовых переговоров с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что переговоры с Россией по вопросу транзита газа ожидаются сложными.
RT на русском 08:50
Происшествия
В старинной башне СИЗО «Бутырка» нашли заключенных
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) нашла двух заключенных в старинной башне московского СИЗО "Бутырка", передает ТАСС Как рассказал ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников, на территории находятся четыре старинные башни.
Газета.Ru 02:06
Религия
В день памяти Иоанна Предтечи Церковь молится об алкоголезависимых
В среду 11 сентября 2019 года Русская Православная Церковь отмечает сразу два праздника – Усекновение главы святого Пророка и Предтечи Господа Иоанна Крестителя и Всероссийский день трезвости.
Фома вчера в 17:00
Политика
В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL
Долгое время «Газпром» мог использовать лишь 50% мощностей OPAL, после чего компания попросила предоставить полный доступ, так как она является единственным поставщиком газа в «Северный поток».
Известия 09:48
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Авто
Volkswagen анонсировала новый серийный электрокроссовер ID.4
В 2021 году Volkswagen выпустит новый электрический кроссовер ID.4, который станет серийным воплощением концепта Crozz и вместе с ID.3 присоединится к семейству ID.
Автоновости дня вчера в 10:09
Политика
В Болгарии не связали задержание лидера «Русофилов» с отношениями с РФ
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов не стал связывать обвинение представителю местной неправительственной организации "Русофилы" Николаю Малинову с российско-болгарскими отношениями.
Pravda.Ru 08:01
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова
Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру для устранения нарушений дело АНО «Седьмая студия» режиссера Кирилла Серебренникова.
РБК 09:36
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала подросшую красавицу-внучку
Алла Пугачева до появления младших детей, Лизы и Гарри, много время уделяла внучке Клавдии – дочери Кристины Орбакайте и ее мужа Михаила Земцова.
Bimru.ru 03:55
Авто
Российский завод Mercedes-Benz перешел на двухсменный режим работы
Российский завод Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово» с 1 сентября перешел к работе в две смены.
Автостат 08:18
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Происшествия
В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы
В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе.
Интерфакс 09:21
Политика
Японское правительство в полном составе ушло в отставку
Капитал страны 00:18
Экономика
Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья в России
В свою очередь глава Минстроя РФ Владимир Якушев прогнозировал, что предложение на рынке арендного жилья будет расти в ближайшие пять-шесть лет.
Интерфакс 05:52
Культура
Иосиф Кобзон мог бы отметить 82-й день рождения
Экспресс газета вчера в 23:00
Общество
Собянин осмотрел итоги благоустройства квартала на Чистых прудах
Итоги благоустройства на Чистых прудах в Москве осмотрел мэр столицы Сергей Собянин.
ТВ Центр 06:47
Политика
Зеленский лишил дипломатического ранга двух соратников Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил приказ своего предшественника Петра Порошенко о присвоении дипломатических рангов депутатам Верховной рады Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову.
REGNUM 04:28
Авто
Самые возрастные владельцы Hyundai ездят на кроссоверах
Еще моложе оказались те, кто ездит на Hyundai Solaris и Elantra – им в среднем 36 лет.
Автостат 07:41
Происшествия
Актер из «Улиц разбитых фонарей» Марк Горонок разбился в ДТП
Актер Марк Горонок попал в серьезное ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".
РИА Новости 09:53
Транспорт
В декабре между Москвой и Петербургом начнут курсировать «Ласточки»
С 8 декабря между Москвой и Петербургом начнут курсировать скоростные поезда "Ласточка", сообщает в среду пресс-служба РЖД.
DP.RU 08:03
Наука
Общего предка всех людей поселили в Южной Африке
ТАСС вчера в 13:44
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о дронах-нарушителях
Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, разрешающий российским силовикам уничтожать дроны-нарушители.
РИА Новости 09:12
Происшествия
В Эстонии российского шпиона осудили на пять лет
В апреле суд в Эстонии приговорил к трем с половиной годам тюрьмы гражданина России Дмитрия Козлова из-за сотрудничества с ФСБ.
Коммерсантъ 09:32
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о новых украинских обстрелах и гибели бойца
Один из бойцов Луганской Народной Республики погиб в результате обстрела, устроенного украинскими карателями, сообщил 11 сентября журналистам глава пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
REGNUM 09:50