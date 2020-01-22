Финансы

ТАССТАССМинфин разместил ОФЗ на 26,74 млрд рублей

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Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ИН с индексируемым номиналом выпуска 26229 с погашением 2 февраля 2028 года на сумму 26 млрд 744 млн рублей, сообщается на сайте министерства. Спрос на аукционе достиг 50 млрд 376 млн рублей.
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