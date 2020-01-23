Финансы
ТАССМинфин разместил ОФЗ на 26,74 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ИН с индексируемым номиналом выпуска 26229 с погашением 2 февраля 2028 года на сумму 26 млрд 744 млн рублей, сообщается на сайте министерства. Спрос на аукционе достиг 50 млрд 376 млн рублей.
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Валентина Матвиенко поддержала идею газификации Бурятии и Забайкалья
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Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
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В изначальном варианте, в случае уплаты НДФЛ со всей суммы, человеку придется заплатить 130 тысяч рублей.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
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Первый заместитель председателя государственной корпорации ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев рассказал, что обмен организацией кредита ЦСКА на 75% клуба позволит распустить резервы на 14 млрд рублей и увеличит шансы найти покупателя на клуб без долгов.
Политика
Госдума единогласно поддержала поправки в Конституцию
Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию.
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В российский прокат выходит экологическая мелодрама про спасение диких гусей
Опыт заключается в том, чтобы научить гусей, чья популяция находится под угрозой исчезновения, совершать перелеты из Франции в Норвегию и обратно с целью завести потомство, поначалу следуя за человеком на дельтаплане.
Технологии
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Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Шоу-бизнес
Отец Ивана Урганта рассказал о призывах убить его сына
Отец телеведущего Ивана Урганта Андрей Ургант в интервью газете "Собеседник" напомнил о призывах убить его сына несколько лет назад.
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Шоу-бизнес
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Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Кино
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Netflix официально объявил о создании анимационного фильма по мотивам сериала «Ведьмак», который расширит мифологию эпизодического шоу.
Общество
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В Steam началась распродажа в честь Китайского нового года, в рамках которой можно сэкономить на различных играх, а также получить четыре подарка от «Императора» — виртуальные жетоны.
Общество
Экс-глава «Суммы» назвала «дело Магомедова» не связанным с экономикой
Уголовное дело и арест основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова лежит не в области экономики.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
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Тренером-реабилитологом ФК «Ростов» стал итальянец Габриэле Маттиусси. Он назначении пишет пресс-служба футбольного клуба.
Здоровье
Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 25
Число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло в общей сложности 25 человек.