Финансы

ТАССТАССМинфин разместил ОФЗ на 26,74 млрд рублей

1 фото
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ИН с индексируемым номиналом выпуска 26229 с погашением 2 февраля 2028 года на сумму 26 млрд 744 млн рублей, сообщается на сайте министерства. Спрос на аукционе достиг 50 млрд 376 млн рублей.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Аукционы ОФЗ прошли очень удачно

ПРАЙМ02:59

Минфин разместил ОФЗ-ИН выпуска 52002 на 26,7 млрд рублей, спрос составил 50,4 млрд рублей

Finam.Ruвчера в 08:42

Минфин разместил ОФЗ-ПД на 58,4 млрд рублей при спросе в 98,8 млрд рублей

Банки.рувчера в 06:20

Минфин разместил ОФЗ на 26,74 млрд рублей

ТАССвчера в 09:01

Минфин РФ: будет ли спрос на ОФЗ после отставки правительства?

Вести.Финанс21 января в 10:40

Минфин разместил облигации на 58,4 млрд рублей

Компаниявчера в 09:03

Минфин разместил облигации федерального займа на 58,4 млрд рублей

Urbc.Ruвчера в 07:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 23:08, Ашберн
Политика

Валентина Матвиенко поддержала идею газификации Бурятии и Забайкалья

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко поддержала сенаторов от Бурятии и Забайкальского края, которые озвучили вопрос о необходимости газификации регионов.
Байкал-Daily 21:09
Авто

Новое поколение Ford Mondeo появится в 2021 году

Американская компания Ford приступит к выпуску нового поколения модели Mondeo во второй половине 2021 года.
Известия 04:14
Политика

ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере

Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
REGNUM 19:07
Политика

Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании

Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
РБК 08:05
Шоу-бизнес

Фанаты назвали постановочным фото Яны Рудковской в Париже

На улице приятный и солнечны день, но часть подписчиков заметили, что в, столице Франции совсем иные погодные условия, а сам кадр в микроблоге Яны Рудковской в действительности является старым.
Актуальные Новости 04:50
Политика

Украинские железные дороги передадут в управление немецкой компании

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские железные дороги планируется передать в управление немецкой компании Deutsche Bahn.
RT на русском 02:15
Авто

Skoda показала новый кроссовер на видео

Новый кроссовер чешской компании был показан на видео. Компания Skoda представила тизерный ролик новой модели.
Тарантас Ньюс 09:30
Политика

Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
РБК вчера в 17:22
Происшествия

В Каменске-Уральском произошел взрыв газа в жилом доме

Российская газета 22:48
Общество

Россиянин Бурков признал вину на суде в США

Коммерсантъ 20:29
Политика

Песков объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему не состоялась встреча Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Иерусалиме.
Вести.Ru 13:43
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Вести Подмосковья 11:27
Шоу-бизнес

Алсу ответила на критику в адрес своей дочери

Певица Алсу ответила на критику подписчиков в адрес своей дочери в Instagram.
ФАН 21:47
Экономика

Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут снизить

В изначальном варианте, в случае уплаты НДФЛ со всей суммы, человеку придется заплатить 130 тысяч рублей.
РЕН ТВ 19:44
Общество

Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Известия 08:09
Футбол

ВЭБ начал поиск инвесторов на ЦСКА

Первый заместитель председателя государственной корпорации ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев рассказал, что обмен организацией кредита ЦСКА на 75% клуба позволит распустить резервы на 14 млрд рублей и увеличит шансы найти покупателя на клуб без долгов.
Чемпионат вчера в 16:23
Политика

Госдума единогласно поддержала поправки в Конституцию

Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию.
Российская газета 07:55
Кино

В российский прокат выходит экологическая мелодрама про спасение диких гусей

Опыт заключается в том, чтобы научить гусей, чья популяция находится под угрозой исчезновения, совершать перелеты из Франции в Норвегию и обратно с целью завести потомство, поначалу следуя за человеком на дельтаплане.
Независимая газета 21 января в 10:31
Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK вчера в 03:22
Шоу-бизнес

Отец Ивана Урганта рассказал о призывах убить его сына

Отец телеведущего Ивана Урганта Андрей Ургант в интервью газете "Собеседник" напомнил о призывах убить его сына несколько лет назад.
РИА Новости 17:18
Происшествия

Найденной в заброшенном здании Читы семье предоставили дом

Zab.RU 22:31
Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
BFM.ru 03:19
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС 03:43
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы

Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Shraibikus News 11:17
Кино

Netflix анонсировала анимационный фильм по «Ведьмаку»

Netflix официально объявил о создании анимационного фильма по мотивам сериала «Ведьмак», который расширит мифологию эпизодического шоу.
Игромания.ру вчера в 13:18
Общество

В Steam началась распродажа «Лунного нового года»

В Steam началась распродажа в честь Китайского нового года, в рамках которой можно сэкономить на различных играх, а также получить четыре подарка от «Императора» — виртуальные жетоны.
Игромания.ру 13:55
Общество

Экс-глава «Суммы» назвала «дело Магомедова» не связанным с экономикой

Уголовное дело и арест основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова лежит не в области экономики.
РБК 23:00
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru 13:07
Футбол

Тренером-реабилитологом «Ростова» стал итальянец Габриэле Маттиусси

Тренером-реабилитологом ФК «Ростов» стал итальянец Габриэле Маттиусси. Он назначении пишет пресс-служба футбольного клуба.
Московский Комсомолец 09:03
Здоровье

Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 25

Число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло в общей сложности 25 человек.
РБК 20:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное