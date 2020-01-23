Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ИН с индексируемым номиналом выпуска 26229 с погашением 2 февраля 2028 года на сумму 26 млрд 744 млн рублей, сообщается на сайте министерства. Спрос на аукционе достиг 50 млрд 376 млн рублей.

Политика Валентина Матвиенко поддержала идею газификации Бурятии и Забайкалья Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко поддержала сенаторов от Бурятии и Забайкальского края, которые озвучили вопрос о необходимости газификации регионов.

Политика Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».

Шоу-бизнес Фанаты назвали постановочным фото Яны Рудковской в Париже На улице приятный и солнечны день, но часть подписчиков заметили, что в, столице Франции совсем иные погодные условия, а сам кадр в микроблоге Яны Рудковской в действительности является старым.

Авто Skoda показала новый кроссовер на видео Новый кроссовер чешской компании был показан на видео. Компания Skoda представила тизерный ролик новой модели.

Политика Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).

Футбол ВЭБ начал поиск инвесторов на ЦСКА Первый заместитель председателя государственной корпорации ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев рассказал, что обмен организацией кредита ЦСКА на 75% клуба позволит распустить резервы на 14 млрд рублей и увеличит шансы найти покупателя на клуб без долгов.

Политика Госдума единогласно поддержала поправки в Конституцию Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию.

Кино В российский прокат выходит экологическая мелодрама про спасение диких гусей Опыт заключается в том, чтобы научить гусей, чья популяция находится под угрозой исчезновения, совершать перелеты из Франции в Норвегию и обратно с целью завести потомство, поначалу следуя за человеком на дельтаплане.

Технологии В WhatsApp появилась тёмная тема Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.

Общество Комик Долгополов покинул Россию Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.

Кино Netflix анонсировала анимационный фильм по «Ведьмаку» Netflix официально объявил о создании анимационного фильма по мотивам сериала «Ведьмак», который расширит мифологию эпизодического шоу.