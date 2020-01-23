Финансы

ТАССТАССМинфин разместил ОФЗ на 26,74 млрд рублей

2 фото
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ИН с индексируемым номиналом выпуска 26229 с погашением 2 февраля 2028 года на сумму 26 млрд 744 млн рублей, сообщается на сайте министерства. Спрос на аукционе достиг 50 млрд 376 млн рублей.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Аукционы ОФЗ прошли очень удачно

ПРАЙМ02:59

ФИНАМ: Минфин успешно разместил рекордный объем ОФЗ

Finam.Ru04:00

Минфин РФ провел лучший с весны аукцион по продаже ОФЗ

Вести.Финансвчера в 13:35

Минфин разместил ОФЗ-ПД на 58,4 млрд рублей при спросе в 98,8 млрд рублей

Банки.рувчера в 06:20

Минфин разместил ОФЗ на 26,74 млрд рублей

ТАССвчера в 09:01

Минфин разместил облигации на 58,4 млрд рублей

Компаниявчера в 09:03

Минфин разместил облигации федерального займа на 58,4 млрд рублей

Urbc.Ruвчера в 07:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 19:55, Ашберн
Общество

Россиянин Бурков частично признал вину в киберпреступлениях в суде США

Известия 18:41
Хоккей

Квартальнов: Галиев сам попросил исполнить буллит в игре с «Салаватом»

Хоккеист "Ак Барса" Станислав Галиев сам вызвался исполнить решающий буллит в матче чемпионата КХЛ с уфимским "Салаватом Юлаевым", когда у его команды не было права на ошибку, заявил главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов.
РИА Новости 15:07
Шоу-бизнес

Внезапно умер сын Раисы Рязановой

У Раисы Ивановны случилась трагедия — не стало ее единственного сына Данилы Перова. Смерть наступила в результате оторвавшегося тромба.
StarHit.ru вчера в 10:30
Общество

Россиянина Винника экстрадировали во Францию

Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Коммерсантъ 16:21
Фигурное катание

Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы

Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 16:26
Футбол

«Атлетико» проиграл в Кубке Испании клубу 3-го дивизиона

«Атлетико» не смог выйти в 1/8 финала Кубка Испании. Команда Диего Симеоне в дополнительное время проиграла клубу 3-го дивизиона.
Спорт-Экспресс 17:38
Экономика

КСИИ обсуждает постепенное возвращение России в Европу

КСИИ обсуждает постепенное возвращение России в Европу В «Русском доме» Росконгресса в Давосе состоялось очередное закрытое заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).
Коммерсантъ 17:42
Политика

Зеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле

Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.
ИА Новороссия 03:13
Политика

Путин прошел мимо вице-президента США и пожал руку Макрону

Lenta.ru 08:24
Политика

В Израиле прокомментировали передачу России подворья в Иерусалиме

Александровское подворье в Иерусалиме может быть передано России уже через 60 дней, заявил в интервью корреспонденту РИА Новости министр экологии Израиля Зеев Элькин.
РИА Новости вчера в 16:31
Происшествия

Прокуратура Болгарии обвиняет троих россиян в покушении на убийство

«В связи с продолжающимся расследованием под надзором полиции города Софии в отношении попытки преднамеренного отравления лиц Эмилиана Христова Гебрева, Христо Эмильянова Гебрева и В.Т. трое граждан России были обвинены в покушении на убийство», — говорится в заявлении прокуратуры.
RT на русском 08:22
Наука

Открыты Т-клетки для универсальной и доступной иммунотерапии онкологии

МедиаПоток 02:16
Политика

ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере

Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
REGNUM 19:07
Политика

Вероника Скворцова стала главой ФМБА

Фармацевтический вестник вчера в 18:21
Финансы

Неназванный покупатель приобрел у Минфина ОФЗ на 58 млрд рублей

Облигации федерального займа (ОФЗ) с погашением в 2025 году за 58 млрд рублей приобрел на аукционе в среду 22 января неизвестный покупатель.
Ведомости 17:23
Наука

Австралийский кратер оказался самым древним на Земле

Ученые обнаружили самый древний гигантский кратер на Земле.
Piter.tv 12:31
Происшествия

В Москве второклассницы попали в больницу из-за съеденного снега

Две младшеклассницы в Москве на прогулке наелись снега, который перед этим посыпали пищевой приправой, девочкам вызвали скорую, но их здоровью ничего не угрожает.
РИА Новости 15:21
Политика

Жириновский назвал единственную причину распада СССР

Советский Союз мог бы сохраниться, если было бы принято решение о разделении правящей КПСС на две отдельные партии, заявил в Telegram лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский.
Московский Комсомолец 03:32
Хоккей

СКА обыграл «Барыс» в матче КХЛ и обеспечил себе выход в плей-офф

РИА Новости 13:55
Гаджеты

Bloomberg сообщил о планах Apple выпустить новый бюджетный iPhone

Apple запустит производство модели iPhone, внешне похожей на iPhone 8, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.
Ведомости вчера в 06:00
Авто

Bugatti выпустит недорогой автомобиль на каждый день

К гиперкарам Veyron и Chiron добавится совершенно новый, относительно недорогой автомобиль на каждый день.
Тарантас Ньюс 02:37
Общество

Население Украины сократилось на 11,5 млн человек

Численность населения Украины уменьшилась на 11,45 млн человек с 2001 года.
BFM.ru 09:23
Кино

Фото: первый взгляд на Ричарда Мэддена в предстоящем фильме Marvel «Вечные»

Снимок был опубликован 23 января на портал Digital Spy. https: / / twitter.com / EternalsSecrets / status / 1220348501365862400 На фото запечатлён актёр Ричард Мэдден в образе Икариса — представителя расы Вечных.
REGNUM 15:42
Гаджеты

Роскачество сопоставило дорогие и бюджетные смартфоны

Специалисты «Роскачества» установили, что бюджетные гаджеты могут составить реальную конкуренцию смартфонам известных брендов.
ToDay News Ufa 03:01
Экономика

Костин заявил о решении проблемы долгов предприятий ОПК

В октябре 2019 года Костин заявлял, что вопрос списания кредитов предприятиям ОПК может негативно повлиять на прибыль ВТБ, которая по итогам 2019 года прогнозировалась на уровне 200 млрд рублей.
Известия 13:22
Биатлон

Отец французских биатлонистов ушел в горы и пропал без вести

Российская газета 14:14
Общество

Названы провоцирующие онкологию привычки

Специалисты Центра исследований рака в Германии назвали неочевидные факторы, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.
Профиль 21 января в 07:25
Гаджеты

Сервис AnTuTu назвал самый мощный смартфон в мире

Сервис AnTuTu назвал самый мощный смартфон в мире по результатам тестирования быстродействия.
UfacityNews.ru 08:52
Киберспорт

Natus Vincere завершила выступление на DreamLeague Leipzig Major

Нижняя сетка: Fnatic - TNC Predator, 1-2 Natus Vincere - Team Liquid, 0-2 DreamLeague Leipzig Major проходит с 18 по 26 января 2020 года, в Лейпциге, Германия.
Inc-news.ru 10:59
Экономика

Сигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Российская газета 00:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное