Финансы
ПРАЙММинфин разместил ОФЗ на 58,4 млрд рублей при спросе в 98,8 млрд рублей
Минфин России на безлимитном аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26229 с погашением в ноябре 2025 года на 58,42 миллиарда рублей при спросе в 98,8 миллиарда, сообщается на сайте Московской биржи.
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