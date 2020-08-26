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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Минфин разместил ОФЗ на 85,2 млрд рублей при спросе 297,4 млрд рублей

Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 24021 с погашением в апреле 2024 года на 85,183 миллиарда рублей при спросе в 297,392 миллиарда, говорится в сообщении министерства.В источнике
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Lenta.ru

Российский госдолг удалось продать

Lenta.ruвчера в 13:07
РБК

Минфин разместил ОФЗ после двух провалов в августе

РБКвчера в 07:49
Финмаркет

Минфин может попробовать вернуться к доразмещению бумаг с постоянным купоном - Уралсиб

Финмаркет25 августа в 05:29
ПРАЙМ

Минфин разместил ОФЗ на 85,2 млрд рублей при спросе 297,4 млрд рублей

ПРАЙМвчера в 07:30
Finam.Ru

Минфин разместил ОФЗ выпуска 24021 на 85 млрд рублей при спросе в 297 млрд рублей

Finam.Ruвчера в 07:22
ТАСС

Минфин проведет 26 августа аукцион по размещению ОФЗ выпуска 24021

ТАСС25 августа в 08:54
Банки.ру

Минфин разместил ОФЗ-ПК на 85,1 млрд рублей при спросе в 297,3 млрд рублей

Банки.рувчера в 08:00

Белый дом заявил о нарушении Россией правил деконфликтинга в Сирии

"Российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции (во главе с США) на северо-востоке Сирии, что привело к травмам находившихся в машине членов экипажа", - говорится в заявлении представителя СНБ Джона Уллиота.
Белый дом заявил о нарушении Россией правил деконфликтинга в Сирии
РИА Новостивчера в 16:52
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В России изменили правила надбавки за классное руководство

Надбавка в пять тысяч рублей за классное руководство учителям будет отделена от зарплаты, эта выплата пойдет отдельно, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с главой партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.
РИА Новостивчера в 03:24
72

Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам

После проверки деятельности Пенсионного фонда России (ПФР) в 2017–2019 годах в ведомстве заявили, что главной проблемой является открытие на одного и того же человека 2-х и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким россиянам.
Live2425 августа в 01:25
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Вооруженный американец открыл огонь по напавшим на него демонстрантам

Вооруженный полуавтоматическим оружием американец открыл огонь по преследовавшим его участникам протестов в городе Кеноша в американском штате Висконсин, в результате чего погибли двое и пострадал как минимум один человек.
Lenta.ruвчера в 11:14
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Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новостивчера в 08:25
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Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
РИА Новости17:35

Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ru25 августа в 14:03
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СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Дегтярев предложил сократить траты на чиновников

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен высвободить в бюджете региона дополнительные 7-9 млрд рублей за счет сокращения затрат на чиновников, оптимизации схемы закупки топлива и выдачи госгарантий.
ТАССвчера в 03:27
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