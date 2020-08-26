Минфин разместил ОФЗ на 85,2 млрд рублей при спросе 297,4 млрд рублей
Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 24021 с погашением в апреле 2024 года на 85,183 миллиарда рублей при спросе в 297,392 миллиарда, говорится в сообщении министерства.В источнике
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Финмаркет25 августа в 05:29
Минфин разместил ОФЗ выпуска 24021 на 85 млрд рублей при спросе в 297 млрд рублей
Finam.Ruвчера в 07:22