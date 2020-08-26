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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Минфин разместил ОФЗ на 85,2 млрд рублей при спросе 297,4 млрд рублей

Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 24021 с погашением в апреле 2024 года на 85,183 миллиарда рублей при спросе в 297,392 миллиарда, говорится в сообщении министерства.В источнике
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Lenta.ru

Российский госдолг удалось продать

Lenta.ruвчера в 13:07
РБК

Минфин разместил ОФЗ после двух провалов в августе

РБКвчера в 07:49
Финмаркет

Минфин может попробовать вернуться к доразмещению бумаг с постоянным купоном - Уралсиб

Финмаркет25 августа в 05:29
ПРАЙМ

Минфин разместил ОФЗ на 85,2 млрд рублей при спросе 297,4 млрд рублей

ПРАЙМвчера в 07:30
Finam.Ru

Минфин разместил ОФЗ выпуска 24021 на 85 млрд рублей при спросе в 297 млрд рублей

Finam.Ruвчера в 07:22
ТАСС

Минфин проведет 26 августа аукцион по размещению ОФЗ выпуска 24021

ТАСС25 августа в 08:54
Банки.ру

Минфин разместил ОФЗ-ПК на 85,1 млрд рублей при спросе в 297,3 млрд рублей

Банки.рувчера в 08:00

В Белом доме заявили о нарушении Россией правил деконфликтинга в Сирии

Российские военнослужащие нарушили двусторонние договорённости о предотвращении конфликтов в Сирии, в результате чего пострадали американские военнослужащие, заявил глава пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот.
RT на русском17:20
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Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
РИА Новости17:35

СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент поручил прокуратуре разобраться в законности сделки, из-за которой государство потеряло контроль над активами Башкирской содовой компании, и дал поручение правительству России совместно с руководством региона разобраться в ситуации.
Известиявчера в 13:38
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Адвокат Ефремова стал свидетелем по уголовному делу о мошенничестве

Ранее представитель потерпевших Александр Добровинский заявил, что в отношении адвоката Пашаева написано порядка восьми заявлений о преступлении, однако это никак не связано с делом Ефремова.
ТАССвчера в 07:53
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С Навального взыскали более 3 млн рублей по иску мясокомбината

В столице суд взыскал с основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального 3 346 554 рублей за оплату адвокатов АБ «Падва и партнеры» по иску об ущербе деловой репутации комбината «Дружба народов», пишет Интерфакс со ссылкой на картотеку суда.
9111.ruвчера в 12:57
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Счетная палата указала на неэффективное управление госимуществом

По данными Федеральной налоговой службы, из единого госреестра юридических лиц в период 2017-2019 годов исключены 460 ФГУП, из которых 233 предприятия (50,7%) - по причинам неудовлетворительного финансового состояния.
Газета.Ru17:00
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