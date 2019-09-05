Финансы
ТАССМинфин разместил ОФЗ выпуска 26230 на 20 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26230 (с погашением 16 марта 2039 г.) на сумму 20 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
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Минфин разместил ОФЗ выпуска 26230 на 20 млрд рублей при спросе в 61 млрд рублей
Finam.Ruвчера в 07:08
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 01:20, Вашингтон
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Исследование, проведенное учеными из Плимутского университета совместно с коллегами из Центра регуляции генома, Барселона, рассматривает механизм формирования снижения кровяного давления после физических упражнений и роль в нем бактерий полости рта.
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Google и YouTube выплатят $170 млн штрафа за сбор данных о детях
Компания Google и ее сервис YouTube должны выплатить $170 млн за сбор персональных данных детей без согласия родителей.
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Путин на ВЭФ дал старт работе рыбоперерабатывающего завода на Курилах
На Шикотане в эпоху СССР действовало крупнейшее в стране консервное производство, которое было разрушено землетрясением 1994 года.
РИА Новости вчера в 20:20
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Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке
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АМИТЕЛ вчера в 22:13
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Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17
Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
РИА Новости 00:03
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EastRussia вчера в 23:16
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Безруков предложил «брать мзду» за прокат западных фильмов
Народный артист России Сергей Безруков предложил брать сбор за прокат иностранных фильмов в российских кинотеатрах.
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Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной нашел в открытой продаже трусы Ольги Бузовой
Благодаря мужу Полины Гагариной — модному фотографу Дмитрию Исхакову — сегодняшний день войдет в историю Инстаграм как день появления нового хештэга: «трусы Бузовой».
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Долги россиян оставят без внимания
Изменения в практике взыскания долга начались после того, как Ассоциация банков «Россия» попросила ФНС объяснить ситуацию с блокировкой личных счетов индивидуальных предпринимателей.
Lenta.ru вчера в 12:26
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Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского
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Авторевю вчера в 19:21
Политика
Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше
Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия вчера в 21:34
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
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Политика
Парламент Британии отверг законопроект Джонсона о досрочных выборах
Премьер-министр Борис Джонсон предложил провести внеочередные парламентские выборы, после того как Палата общин приняла законопроект о переносе Brexit с 31 октября на другую дату, если не удастся заключить соглашение с Брюсселем.
Говорит Москва вчера в 17:11
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Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
RT на русском вчера в 21:43
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Политика
Премьер Индии прибыл во Владивосток и заговорил по-русски
ТК Звезда 03 сентября в 22:58
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 03 сентября в 07:05
Интернет
419 млн номеров телефонов пользователей Facebook утекли в сеть
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Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Общество
Под столом: Минпромторг на ВЭФ скрывает брошюры с перепутанным мостом
В СМИ появилась информация о том, что представители Минпромторга во время ВЭФ якобы по ошибке использовали изображение моста в Бангкоке на брошюрах и подарочных пакетах.
Восток-Медиа вчера в 03:15
Шоу-бизнес
Родные Началовой начали перевозить вещи из квартиры певицы
Пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте 2019 года, Анна Исаева сообщила в Instagram, что родные исполнительницы начали перевозить из квартиры звезды вещи.
Телепрограмма вчера в 22:40
Экономика
ЦБ РФ разработал требования к объединению ОСАГО и каско в одном полисе
Минимальные требования к страховым договорам, которые позволяют включать риски каско в полис ОСАГО, разработал Банк России.
News.ru вчера в 04:27
Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Президент Владимир Путин назвал придурками тех, кто считает, что Дальний Восток является для России балластом, который требует только льгот и бюджетных вливаний.
РБК вчера в 07:28