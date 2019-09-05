Финансы
ТАССМинфин разместил ОФЗ выпуска 26230 на 20 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26230 (с погашением 16 марта 2039 г.) на сумму 20 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
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Минфин разместил ОФЗ выпуска 26230 на 20 млрд рублей при спросе в 61 млрд рублей
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