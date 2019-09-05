Финансы
REGNUMМинфин разместит на аукционе ОФЗ на 20 млрд рублей
Как уточняется, Минфин намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 230 с датой погашения 16 марта 2039 года в объёме 20 млрд рублей по номинальной стоимости.
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Минфин разместил ОФЗ выпуска 26230 на 20 млрд рублей при спросе в 61 млрд рублей
Finam.Ruвчера в 07:08
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 00:23, Вашингтон
Технологии
В сеть выложили базу данных почти полумиллиона пользователей Facebook
В Facebook считают, что база собиралась с помощью функции поиска пользователя по номеру телефона, отключённой в апреле 2018 года.
Говорит Москва вчера в 23:49
Политика
Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17
Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
РИА Новости 00:03
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Происшествия
Тело пропавшей на свидании женщины выкопали на окраине Петербурга
Накануне полиция обнаружила тело 49-летней жительницы города, закопанной на окраине лесопарка.
РЕН ТВ вчера в 15:26
Политика
Лавров отказался считать Китай старшим братом для России
Министр иностранных дел России счел неверным суждение о том, что роль Китая для России следует расценивать как старшего брата.
РБК вчера в 21:06
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Экономика
Минтруд поддержал увеличение до трех лет включаемого в декрет стажа
«Что касается увеличения периода ухода за ребенком, включаемого в стаж для назначения пенсий, с полутора до трех лет, то это представляется справедливым и обоснованным и заслуживает внимания», — публикует ТАСС выдержки из документа в среду, 4 сентября.
Известия вчера в 00:43
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
REGNUM 03 сентября в 06:58
Политика
В России предлагают запретить блокираторы замков ремней безопасности
Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предлагает запретить в России использование блокираторов замков ремней безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее обращение депутата на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.
Радио Sputnik вчера в 20:00
Футбол
Густаво Матосас ушел из сборной Коста-Рики
Густаво Матосас покинул пост главного тренера сборной Коста-Рики.
Спорт-Экспресс вчера в 23:11
Финансы
Глава «Открытия» предрек два снижения ставок ЦБ до конца года
ЦБ РФ не ограничится одним снижением ключевой ставки в сентябре, скорее всего, регулятор до конца года пойдет на смягчение политики еще раз, считает глава банка "Открытие" Михаил Задорнов.
Интерфакс вчера в 23:26
Политика
Лавров заявил об осложнении международных отношений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» заявил, что международные отношения продолжают осложняться, на этот счёт появляются такие высказывания, как «со дна постучали».
RT на русском вчера в 11:10
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Происшествия
В Японии поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком
В Японии в четверг пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком.
Российская газета вчера в 23:46
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru вчера в 12:16
Происшествия
Пилоты разбившегося в Ставрополье самолета Су-25УБ погибли
Тела двух пилотов, которые разбились в Ставрополье на штурмовике Су-25УБ, найдены на месте крушения самолета, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Ведомости вчера в 05:52
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM вчера в 15:53
Армия и оружие
Российские С-500 оказались под вопросом
Российские ЗРС С-500 оказались под вопросом.
Avia.pro вчера в 22:42
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Происшествия
Водитель BMW сбил насмерть двух подростков во Владимирской области
Двое детей умерли в результате наезда автомобиля BMW-320 в поселке Мелехово Владимирской области.
ТАСС вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке
Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Общество
Гороскоп на 3 сентября: Стрельцы, ваши сны могут оказаться вещими
Гороскоп сегодня не наделяет Тельца энергичностью и хорошей реакцией, а вот события могут развиваться стремительно, требуя от Тельца принятия быстрых решений.
Primpress.ru 02 сентября в 20:00
Политика
«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»
«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ 03 сентября в 08:33
Экономика
Замглавы ФНС: налоговое администрирование не должно мешать бизнесу
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября 2019 года. Его организатором выступает фонд "Росконгресс".
ТАСС вчера в 23:43
Единоборства
Стало известно, какой гонорар ждет Хабиба Нурмагомедова за бой с Порье
Отмечается. что гонорар составит шесть миллионов долларов, превысивший в три раза сумму, которую Хабиб получил за бой с ирландцем Конором Макгрегором.
Народные новости вчера в 23:58
Здоровье
Министр здравоохранения впервые проведет прямую линию с россиянами
Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами.
Lenta.ru вчера в 13:39
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28
Наука
Биологи объяснили прочность ореховой скорлупы
Авторы новой статьи, опубликованной в журнале Advanced Science, изучили скорлупу грецких орехов и обнаружили в ней уникальный, прежде неизвестный вид клеток.
Naked Science вчера в 02:59