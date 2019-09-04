Финансы
ТАССМинфин разместил ОФЗ выпуска 26230 на 20 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26230 (с погашением 16 марта 2039 г.) на сумму 20 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
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Происшествия
Адвокат сообщил об окончании расследования дела в отношении Уилана
Расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана завершено.
RT на русском 11:37
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости вчера в 08:16
Происшествия
Задержан житель Кабардино-Балкарии, обстрелявший съемочную группу
Стрелок палил по колесам автомобилей из карабина «Сайга» и успел перепугать актеров на съемочной площадке, но никого из них во время инцидента не ранило, сообщил режиссёр.
REGNUM 13:06
Происшествия
Ребёнок выжил после падения с 10 этажа в Подмосковье
По данным ведомства, девочка находилась под присмотром бабушки, а оставшись в комнате одна, самостоятельно вышла на балкон, забралась на стул и по неосторожности выпала на улицу с высоты 10-го этажа.
REGNUM 11:24
Армия и оружие
Мадуро объявил о проведении военных учений на границе с Колумбией
Московский Комсомолец вчера в 19:50
Политика
Главой МИД Италии стал лидер «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо
Новым министром иностранных дел Италии стал лидер "Движения 5 звезд" 33-летний Луиджи Ди Майо, объявил премьер-министр Джузеппе Конте.
РИА Новости 09:49
Футбол
«Челси» представил третий комплект формы
«Челси» в социальной сети представил третий комплект формы, в которой футболисты будут выступать в нынешнем сезоне.
Чемпионат 03:22
Здоровье
Продолжительность жизни россиян выросла
Газета.Ru 01:14
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.
RT на русском 12:12
Происшествия
СМИ назвали должности и звания погибших при крушении Су-25 летчиков
Ранее Минобороны подтвердило гибель двух пилотов Су-25. По данным ведомства, летчики не успели катапультироваться.
РБК 13:08
Общество
Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса
История России и мира должна быть представлена для молодежи доступным языком, исключая при этом формат комикса.
ТАСС 08:23
Шоу-бизнес
Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании. Об этом сообщает "КП-Екатеринбург".
РИА Новости 11:50
Общество
Аскольда Запашного экстренно прооперировали в Германии
Общественная служба новостей 06:02
Политика
Киев предложил России вернуться к работе в СЦКК
РИА Новости 12:12
Шоу-бизнес
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов продает загородный дом
Экс-суженый звезды телеканала «ТНТ» Ольги Бузовой, бывший полузащитник столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов решил продать загородные апартаменты, которые в свое время начинал строить с певицей.
Дни24 01:59
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.
РИА Новости 05:33
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице.
Аргументы недели 10:31
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
Коммерсантъ вчера в 14:44
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Политика
Путин и Моди приняли совместное заявление
Президент России и премьер-министр Индии приняли совместное заявление "Через доверие и партнерство - к новым вершинам сотрудничества".
Российская газета 05:52
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском вчера в 23:47
Политика
Украинское правительство одобрило увольнение Кличко
Ранее "РГ" писала о том, что украинский глава Владимир Зеленский потребовал снять Кличко с должности столичного градоначальника.
Российская газета 09:04
Авто
Показан интерьер обновленной Lada 4x4
Ожидается, что по конвейерам обновленные Lada 4x4 поплывут в конце 2019 года. Стоимость нынешней версии начинается с отметки 562 900 рублей.
Quto.ru вчера в 04:40
Политика
В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, так как тема является "чувствительной".
Газета.Ru 06:27
Гаджеты
Утверждены спецификации стандарта USB4
Некоммерческая организация USB Implementers Forum (USB-IF) представила спецификации стандарта USB4.
News.ru 08:55
Общество
Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор информации о детях
Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор персональной информации о детях без согласия их родителей.
Известия 12:28
Политика
Госдеп назначил награду за разрушающие финансовую сеть КСИР сведения
США назначают награду до $15 млн за информацию, которая поможет разрушить финансовую сеть Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
Известия 11:33