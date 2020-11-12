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РБК
РБК

Минфин разместил евробонды на €2 млрд

ПРАЙМ
Взгляд.ру
Экономика сегодня
Известия
Вестник Кавказа
РБК
Доходность к погашению ценных бумаг составит 1,125% годовых, купонный доход по ним будет выплачиваться ежегодно. Датой погашения второго размещения на €1,25 млрд указан 2032 год. Минфин разместил 12,5 тыс. облигаций по аналогичной цене и номинальной стоимости.В источнике
Антон Силуановроссийский экономист
Данная сделка стала дебютной после введенных властями США в августе 2019 года ограничений на участие американских инвесторов в первичном размещении российских суверенных еврооблигаций. В связи с чем сделка осуществлена без участия американских инвесторов и американской финансовой инфраструктуры.ТАСС
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