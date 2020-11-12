В Госдуме предложили не взимать штрафы за движение по выделенным полосам ночью

Депутаты от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым разработали и направили на отзыв в правительство законопроект, предусматривающий отмену административных штрафов для водителей за движение по выделенным полосам для общественного транспорта в ночное время или в случае необходимости объехать препятствие.