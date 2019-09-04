Финансы
REGNUMМинфин разместит на аукционе ОФЗ на 20 млрд рублей
Как уточняется, Минфин намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 230 с датой погашения 16 марта 2039 года в объёме 20 млрд рублей по номинальной стоимости.
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Политика
Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке Brexit
Джонсон настаивает на том, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без.
РИА Новости 15:06
Шоу-бизнес
Заворотнюк отказалась говорить о здоровье
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с журналистами после того, как появились слухи о ее онкологическом заболевании.
РИА Новости 11:50
Экономика
Украина вернула МВФ все кредиты за 2014 год
На Украине расплатились с долгами по кредитам МВФ, выданным в 2014 году. При этом в стране уже мечтают залезть в новые.
Газета.Ru 12:41
Экономика
Россия поднялась в рейтинге безопасных для туристов стран мира
Россия поднялась в рейтинге самых безопасных для туристов стран мира по версии Всемирного экономического форума (ВЭФ), улучшив свой результат на 11 позиций по сравнению с показателем 2017 года.
РБК 15:37
Политика
Киев планирует вернуть российских наблюдателей в Донбасс
Пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Газета.Ru 13:18
Политика
Евросоюз приостановил импорт фруктов и овощей с Украины
Европейский союз отказался от закупки некоторых фруктов и овощей у Украины и ряда других стран, не входящих в объединение.
REGNUM 14:56
Политика
Отец Киркорова обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России
Народный артист России и Болгарии Бедрос Киркоров, отец певца Филиппа Киркорова, прокомментировал заявление болгарского МИДа, призвавшего не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы.
Известия 15:07
Экономика
В России вновь зафиксирована дефляция
За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.
RT на русском 09:34
Происшествия
В Кабардино-Балкарии обстреляли машину съёмочной группы
В Кабардино-Балкарии в городе Прохладный задержали мужчину, подозреваемого в совершении нескольких выстрелов в направлении автомобиля, принадлежащего съёмочной группе.
RT на русском 15:51
Авто
Солнце, ветер и вода
Силу воды олицетворял Ниагарский водопад, шумящий в канадской провинции Онтарио — недалеко, кстати, от Детройта, который по-прежнему считается автомобильной столицей США.
Коммерсантъ 10:21
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости 12:28
Шоу-бизнес
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня вчера в 15:39
Кино
Безруков предложил «брать мзду» за прокат западных фильмов
Народный артист России Сергей Безруков предложил брать сбор за прокат иностранных фильмов в российских кинотеатрах.
Мойка78 13:16
Наука
Предложен новый метод быстрого размораживания поверхностей
Ученые смогли предложить уникальный метод быстрого размораживания поверхности, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:20
Здоровье
Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами
"Министр здравоохранения Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию", — говорится в сообщении.
РИА Новости 13:16
Единоборства
Хабиб рассказал о плане на бой с Порье
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о плане по бой против американца Дастина Порье.
Газета.Ru 13:45
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru 12:16
Футбол
Джан разочарован решением «Ювентуса» не заявить его в Лигу чемпионов
Немецкий полузащитник туринского "Ювентуса" Эмре Джан остался разочарован решением итальянского клуба не включить его в заявку на Лигу чемпионов.
ProstoProSport 08:11
Политика
Путин назвал отношения между Россией и Монголией братскими
Газета.Ru вчера в 02:52
Политика
Аксенов объяснил детям езду Путина на мотоцикле без шлема в Крыму
Один из мальчиков спросил главу Крыма, о чем они говорили с президентом, когда вместе катались на мотоцикле во время байк-шоу, и почему поехали без шлемов.
РБК 15:27
Происшествия
Неизвестные выбили окна в студии Никиты Михалкова
Неизвестные злоумышленники в ночь на среду выбили окна в студии ТРИТЭ Никиты Михалкова, их действия, вероятно, связаны с авторской программой режиссера "БесогонТВ", заявили РИА Новости в пресс-службе Михалкова.
РИА Новости 12:47
Культура
Эксперт — Мединскому: Из комиксов вырос Голливуд, которому подражают в России
Культура комиксов есть и в России.
Life.ru 14:23
Политика
Лавров оценил ситуацию в международных отношениях: Со дна постучали
Международные отношения продолжают "стабильно осложняться", и этот процесс не удаётся остановить.
Life.ru 12:40
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье
Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Театры
Актер Певцов назвал Сталина величайшим человеком в истории
Российский актер Дмитрий Певцов признался, что считает председателя совета министров СССР Иосифа Сталина одним из величайших людей в истории России.
Lenta.ru 11:21
Экономика
На ВЭФ рассказали о росте доходов ТОР и свободного порта Владивосток
За последние три года, с 2016 по 2018, доходы резидентов территорий опережающего развития, расположенных на Дальнем Востоке, выросли с 15,5 до 70 миллиардов рублей, резидентов свободного порта - с двух до 24,5 миллиардов.
Российская газета 08:01
Экономика
Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета 08:58