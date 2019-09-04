Финансы

REGNUMREGNUMМинфин разместит на аукционе ОФЗ на 20 млрд рублей

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Как уточняется, Минфин намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 230 с датой погашения 16 марта 2039 года в объёме 20 млрд рублей по номинальной стоимости.
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