Финансы
REGNUMМинфин разместит на аукционе ОФЗ на 20 млрд рублей
Как уточняется, Минфин намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 230 с датой погашения 16 марта 2039 года в объёме 20 млрд рублей по номинальной стоимости.
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Энергетика
Стоимость нефти Brent выросла почти на 4%
Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE к 19.16 мск выросла на 3,9% до $60,63 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Ведомости 13:04
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия 15:21
Политика
Отец Киркорова обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России
Народный артист России и Болгарии Бедрос Киркоров, отец певца Филиппа Киркорова, прокомментировал заявление болгарского МИДа, призвавшего не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы.
Известия 15:07
Армия и оружие
Шойгу устроил военным разнос в день катастрофы Су-25
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на закрытом совещании отчитал военных за снижение доли исправных учебных самолетов.
Lenta.ru вчера в 19:44
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости 12:36
Политика
Путин отозвался о называющих Дальний Восток балластом как о придурках
Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые думают, что Дальний Восток является для России балластом.
Газета.Ru 10:59
Хоккей
СКА в овертайме обыграл в гостях челябинский «Трактор»
Коммерсантъ Санкт-Петербург 13:03
Политика
МИД Украины выступил против особого статуса в Евросоюзе
МИД Украины выступил категорически против особого статуса в Евросоюзе, который предложила Словения Киеву и Анкаре взамен полноценному членству в ЕС.
Газета.Ru 08:28
Политика
Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным
Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген назвал украинский язык выдуманным, а государственность страны — несуществующей.
Известия 15:30
Общество
Умер экс-председатель Госкомитета СССР по кинематографии Камшалов
Последний председатель Госкомитета СССР по кинематографии, партийный деятель Александр Камшалов скончался на 88-м году жизни.
Известия 16:31
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки
Ведущий поздравил родственницу с юбилеем 4 сентября звезда Первого канала Иван Ургант поздравил свою бабушку, актрису Нину Ургант, с днем рождения.
WomanHit.ru 11:50
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Политика
Евросоюз приостановил импорт фруктов и овощей с Украины
Европейский союз отказался от закупки некоторых фруктов и овощей у Украины и ряда других стран, не входящих в объединение.
REGNUM 14:56
Общество
Москвичей предупредили о затяжном дожде
Москвичей предупредили о сильном затяжном дожде, который накроет столицу в ближайшие сутки.
Москва 24 10:55
Экономика
Названа самая безопасная страна для туристов
Среди самых небезопасных стран для путешественников были названы Венесуэла (44 единицы), Афганистан (45 единиц) и Южный Судан (54 единицы).
Lenta.ru 17:18
Происшествия
На Урале задержаны двое подростков за подготовку нападения на школу
В городе Кушве в Свердловской области правоохранительные органы задержали двух несовершеннолетних, планировавших атаку на одну из местных школ 1 сентября.
Газета.Ru 08:05
Происшествия
Неизвестные выбили окна в студии Никиты Михалкова
Неизвестные злоумышленники в ночь на среду выбили окна в студии ТРИТЭ Никиты Михалкова, их действия, вероятно, связаны с авторской программой режиссера "БесогонТВ", заявили РИА Новости в пресс-службе Михалкова.
РИА Новости 12:47
Шоу-бизнес
Волочкова объяснила, почему прячет возлюбленного
Известная российская балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему она крайне редко публикует фотографии со своим возлюбленным.
ФАН 14:13
Политика
Палата общин Великобритании одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, являющийся сторонником Brexit даже в "жестком" варианте, призывал голосовать против данного законопроекта, однако буквально накануне он потерял рабочее большинство в парламенте после того, как часть консерваторов, не согласных с политикой своего лидера, отказались его поддержать.
Газета.Ru 17:10
Экономика
Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
Генеральная прокуратура РФ увеличила сумму исковых требований к бывшему главе республики Марий Эл Леониду Маркелову до 2,2 миллиарда рублей, обнаружив у него имущество еще на 577 миллионов, сообщается на сайте ГП РФ.
РИА Новости 10:45
Футбол
Вратарь «Динамо» Шунин вернулся к тренировкам на футбольном поле
Голкипер начал тренировки на поле.
RT на русском 16:58
Футбол
Жена голландского полузащитника вынуждена была покинуть стадион в Иране
Жену полузащитника «Гол Гохар Сиржан» Кевина Янсена попросили уйти с трибун во время матча 2-го тура чемпионата Ирана с «Сайпой» (0:0), сообщает журналист Пежман Рахбар.
Спорт-Экспресс 17:12
Политика
Кремль отказался анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков в ходе брифинга заявил о прогрессе в процессе подготовки обмена с Украиной удерживаемыми лицами.
Rambler News Service 02:51
Армия и оружие
В США назвали срок размещения запрещенных ДРСМД ракет
Исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти назвал сроки развертывания Соединенными Штатами новых высокоточных ракет и запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой.
Газета.Ru 17:25
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM 15:17