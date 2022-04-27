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Минфин разработает новое бюджетное правило на ближайшие три года

Приостановленное на фоне санкций бюджетное правило в прежнем виде восстановлено уже не будет, следует из заявлений министра финансов Антона Силуанова.
Российская газета
"С тем, чтобы ФНБ не был исчерпан, нам необходимо иметь ограничения и по объему расходов", - заявил Силуанов.
РИА Новости
Уже в марте отдельные положения бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, были приостановлены на 2022 год.
Интерфакс
Пополнять ФНБ Минфин в ближайшее время не планирует.
РИА Новости

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