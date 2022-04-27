КомпанияМинфин разработает новое бюджетное правило на ближайшие три годаПриостановленное на фоне санкций бюджетное правило в прежнем виде восстановлено уже не будет, следует из заявлений министра финансов Антона Силуанова.Российская газета"С тем, чтобы ФНБ не был исчерпан, нам необходимо иметь ограничения и по объему расходов", - заявил Силуанов.РИА НовостиУже в марте отдельные положения бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, были приостановлены на 2022 год.ИнтерфаксПополнять ФНБ Минфин в ближайшее время не планирует.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРБКРБКНовые ИзвестияForbesГазета.RuПодробнее о событииМинфин разработал концепт новых бюджетных правилРБКвчера в 11:08Минфин хочет сформировать бюджет на 2023-2025 годы с новыми бюджетными правиламиВедомостивчера в 10:01Минфин РФ готовит новые бюджетные правила, чтобы не допустить исчерпания ФНБ - СилуановFinam.Ruвчера в 10:27Минфин готовит новое бюджетное правилоИнтерфаксвчера в 10:20Бюджет России на 2023-2025 годы будет формироваться по новым бюджетным правиламТАССвчера в 10:17Минфин разработает новое бюджетное правило на ближайшие три годаКомпаниявчера в 10:33Глава Минфина рассказал о подготовке нового бюджетного правилаForbesвчера в 10:00Показать ещёОценить33Поделиться