Также отмечалось, что вместе с ним будет принят законопроект о переводе пенсионных накоплений россиян из системы обязательного пенсионного страхования в систему негосударственного пенсионного обеспечения.
Отмечается, что Финляндия имеет самую протяженную сухопутную границу с Россией в Евросоюзе, и до пандемии коронавируса в приграничных районах был распространен "бензиновый" туризм, связанный с низкими ценами на автомобильное топливо в РФ.
Некоторые из украинских военнослужащих, блокированных на заводе "Азот" в Северодонецке, готовы добровольно сложить оружие, сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
"Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед - на постоянной основе отказаться от проведения проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда", - сказал Владимир Путин.