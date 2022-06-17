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Силуанов сообщил о концепции стимулирования пенсионных накоплений

Министерство финансов РФ готовит налоговые стимулы для российских граждан, которые станут участниками новой системы добровольных пенсионных накоплений.
АБН
Не так давно министром уже была анонсирована новая система добровольных пенсионных накоплений.
FBM.ru
Также отмечалось, что вместе с ним будет принят законопроект о переводе пенсионных накоплений россиян из системы обязательного пенсионного страхования в систему негосударственного пенсионного обеспечения.
Lenta.ru
В 2021 году негосударственные пенсионные фонды начали обсуждать с регуляторами новую концепцию — трансформацию замороженной накопительной компоненты ОПС в добровольную стандартизированную схему (НПО).
РБК

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