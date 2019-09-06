Экономика

Вести.RuВести.RuМинфин разработал для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

Предполагается, что граждане смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся у них накопления в системе обязательного пенсионного страхования, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать562

Подробнее о событии

Минфин рассказал, какой будет новая система пенсионных накоплений

РИА Новостивчера в 14:00

Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

РБКвчера в 13:50

Минфин разработал законопроект «о гарантированном пенсионном продукте»

ТАССвчера в 15:10

Минфин разработал законопроект с предложениями об изменениях в пенсионную систему

Эхо Москвы06:08

Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система

Ведомостивчера в 14:40

В Госдуме оценили законопроект о новой системе пенсионных накоплений

Известия05:56

Минфин разработал новый законопроект о накопительной пенсионной системе

Интерфаксвчера в 14:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 07:16, Вашингтон
Политика

Москалькова назвала завершенным обмен заключенными с Украиной

Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился, самолеты с ними скоро приземлятся в Москве и Киеве, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
РБК 06:25
Политика

В Кремле приветствовали обмен между Россией и Украиной

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся, в Кремле приветствуют возвращение российских граждан на родину.
Парламентская газета 07:11
Происшествия

В штаб Навального в Петербурге пришли с обыском

Полицейские пришли с обыском в штаб оппозиционера Алексея Навального в Петербурге, сообщается в Twitter организации.
BFM.ru 07:13
Финансы

Крупные банки РФ не спешат резко снижать ставки вслед за ЦБ

Крупные кредитно-финансовые учреждения РФ не спешат резко снижать ставки до 7 процентных пунктов вслед за решением финрегулятора страны, так как не видят повода для этого.
ГлобалМСК.ру 06:34
Происшествия

Несколько заключенных в колонии Екатеринбурга порезали себе руки

В исправительной колонии №2 Екатеринбурга в субботу несколько заключенных порезали себе руки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления ФСИН по региону.
Интерфакс 05:04
Политика

Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие

Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05 сентября в 08:26
Общество

Кирилл Вышинский прилетел в Москву. Видео

Журналист Кирилл Вышинский прибыл в Москву. В аэропорту Внуково его встречал журналисты Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева.
Дождь 07:10
Авто

Новые BMW X3 M и BMW X4 M поступили в продажу в России

Российские дилеры BMW сегодня начинают продажи новых «заряженных» кроссоверов BMW X3 M и BMW X4 M. Они предлагаются в России в версии Competition в практически максимальной комплектации, а также в лимитированном исполнении Special Edition, обладающим расширенным уровнем стандартного оборудования.
Автостат 06:30
Политика

Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.
Известия 07:03
Происшествия

Корреа введен в искусственную кому

Американский пилот команды Sauber Junior Team by Charouz Хуан Мануэль Корреа, получивший травмы в аварии во время гонки "Формулы-2" на прошлой неделе, введен в состоянии искусственной комы, говорится в заявлении семьи 20-летнего спортсмена, размещенном на его странице в Instagram.
РИА Новости 04:44
Футбол

Германия проиграла в домашнем матче отбора на Евро впервые с 2007 года

В матче квалификации Евро-2020 сборная Германии проиграла сборной Голландии (2:4). Это первое домашнее поражение немцев в отборочных играх чемпионата Европы с 2007 года.
Sports.ru 05:12
Происшествия

Немецкая подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря

Германия сообщила о таинственном исчезновении большой станции мониторинга Boknis Eck со дна Балтийского моря.
Газета.Ru 07:08
Происшествия

Турист из России утонул во Вьетнаме

REGNUM 02:32
Футбол

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО

Говорит Москва вчера в 15:46
Общество

Мэр Днепра открыл ставший предметом спора с Зеленским мост

Мэр города Днепр Борис Филатов открыл мост, из-за которого ранее поспорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Известия 05:06
Единоборства

Нурмагомедов набрал 8 кг перед чемпионским боем с Порье

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил 8 кг перед боем с американцем Дастином Порье.
РБК 07:03
Транспорт

МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль

МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Политика

Опубликован список освобожденных Украиной заключенных

Опубликован список лиц, попавших на обмен удерживаемыми гражданами между Россией и Украиной.
Ruposters.ru 06:57
Гаджеты

Qualcomm представит чипсеты Snapdragon 6 и 7 с поддержкой 5G

В 2020 Qualcomm представит чипсеты Snapdragon серии 6 и 7, которые будут оснащены модемами по стандарту 5G и смогут принести его в сегмент более доступных смартфонов.
ГЛАС.RU 05:04
Экономика

Мукомолы Казахстана переносят производство в Узбекистан — Forbes

Несколько мукомольных компаний Казахстана перенесли своё производство на территорию Узбекистана из-за более выгодных условий работы.
REGNUM 04:18
Общество

Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя

Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Политика

Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции

REGNUM вчера в 14:34
Происшествия

Основателя компании «Рольф» Петрова объявили в международный розыск

Сергея Петрова, который является основателем компании «Рольф», объявили в международный розыск.
ФАН вчера в 05:44
Общество

В России подготовили список школьных «уроков будущего»

Институт развития интернета (ИРИ) совместно с представителями Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" подготовили список школьных предметов, которые помогут детям в развитии "компетенций будущего" и формировании сопутствующих навыков, говорится в сообщении ИРИ.
РИА Новости 04:20
Общество

На открытие российского детсада привезли подставных детей

Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.
Lenta.ru вчера в 11:40
Происшествия

Убийца забил официантку ножом в Ленинградской области

В Ленинградской области ревнивый мужчина забил ножом официантку в кафе.
РЕН ТВ 04:12
Происшествия

Британец лишился водительских прав после смертельного ДТП из-за паука

Интерфакс 04:34
Происшествия

Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы

В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:12
Политика

Путин решил судьбу Сенцова, осужденного в России за терроризм

Президент России Владимир Путин помиловал украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет за подготовку теракта в Крыму.
URA.Ru 06:22
Здоровье

Врачи оспорили миф о вреде соли

"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное