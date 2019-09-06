Экономика

РБКРБКМинфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

Президент России Владимир Путин выступил за полностью добровольный принцип участия россиян в системе отчислений на накопительную пенсию. Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
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Минфин разработал «гарантированный пенсионный продукт» для россиян

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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 08:10, Вашингтон
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Странное заболевание убивает собак в Норвегии

Странное заболевание убивает собак в Норвегии. Об этом сообщает норвежское информационное агентство NRK.
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Прилетевший в Москву Вышинский рассказал о самочувствии

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Политика

Зеленский первым встретил украинских участников обмена с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский первым встретил украинских участников обмена с Россией, передает "Страна.ua".
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Гитарист Дэн Уорнер умер после концерта

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Робот «Федор» успешно вернулся на Землю с МКС

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В ФРГ: В новой дизайнерской парадной форме солдат должен выглядеть шикарно и лихо

В рубрике «Чтиво выходного дня» представляем материал об обсуждении в Германии «устаревшей» военной формы военнослужащих бундесвера.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.
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Украина опубликовала список вернувшихся из России заключенных

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Сборная России по футболу впервые обыграла Шотландию

Как сообщает ТАСС, встреча прошла в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и завершилась победой россиян 2:1. Счет открыли хозяева.
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Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
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«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга

Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
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В Москве достроили самую большую школу в России

Завершено строительство школы на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве, которая станет самой большой в России, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
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Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном

Газета.Ru 04:34
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Обгоревшее тело женщины нашли в лесу под Петербургом

В Тосненском районе Ленинградской области 6 сентября обнаружили обгоревшее тело женщины.
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Врачи оспорили миф о вреде соли

"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
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Эстония создаст резерв быстрого реагирования на «зеленых человечков»

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