Экономика
РБКМинфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Президент России Владимир Путин выступил за полностью добровольный принцип участия россиян в системе отчислений на накопительную пенсию. Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
Читать в источнике
Оценить412
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 08:10, Вашингтон
Политика
Кошка Маша прилетела в Киев вместе с отпущенными в России украинцами
Кошка Маша сопровождала отпущенных в РФ по договорённости с Украиной удерживаемых лиц, рассказала экс-омбудсмен Украины, вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева.
РИА Новости 07:38
Происшествия
Иран задержал танкер в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе филиппинский танкер по подозрению в незаконной перевозке топлива, сообщил Press TV.
РИА Новости 08:00
Армия и оружие
Рогозин заявил о намерении создать новую ракету «Союз-6»
В России может быть создана новая ракета среднего класса «Союз-6», использующая двигатели РД-180, который сейчас эксплуатируются только в США.
Свободная Пресса вчера в 12:53
Фигурное катание
Загитова выступит сразу после Медведевой на контрольных прокатах
Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала список спортсменов, которые выступят на контрольных прокатах.
Нева Спорт вчера в 19:32
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия 05 сентября в 08:45
Политика
Москалькова поздравила Вышинского с возвращением домой
"Особенно хотела сказать слова и радости, и поддержки семьям 70 граждан и особенно Кириллу Вышинскому, который сегодня возвращается домой, который так много сделал для того, чтобы поднять право на свободу слова на пьедестал и отстаивать его до последнего", - сказала Москалькова РИА Новости.
РИА Новости 07:57
Здоровье
Странное заболевание убивает собак в Норвегии
Странное заболевание убивает собак в Норвегии. Об этом сообщает норвежское информационное агентство NRK.
REGNUM 06:36
Политика
Зеленский первым встретил украинских участников обмена с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский первым встретил украинских участников обмена с Россией, передает "Страна.ua".
Газета.Ru 06:48
Музыка
Гитарист Дэн Уорнер умер после концерта
iReactor 00:09
Космос
Робот «Федор» успешно вернулся на Землю с МКС
Корабль «Союз МС-14» с роботом F.E.D.O.R. (или просто «Федор») на борту успешно приземлился в Казахстане в ночь на 7 сентября, передает пресс-служба Роскосмоса.
Афиша Daily 04:31
Армия и оружие
В ФРГ: В новой дизайнерской парадной форме солдат должен выглядеть шикарно и лихо
В рубрике «Чтиво выходного дня» представляем материал об обсуждении в Германии «устаревшей» военной формы военнослужащих бундесвера.
Военное обозрение 02:55
Политика
Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.
Известия 07:03
Политика
Илья Яшин вышел из спецприемника после пятого ареста
Интерфакс 08:02
Политика
Украина опубликовала список вернувшихся из России заключенных
Украина опубликовала список из 35 заключенных, вернувшихся в страну в рамках обмена с Россией.
РБК 07:17
Футбол
Сборная России по футболу впервые обыграла Шотландию
Как сообщает ТАСС, встреча прошла в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и завершилась победой россиян 2:1. Счет открыли хозяева.
Профиль 02:29
Авто
В России в продажу поступили новые BMW X3 M и BMW X4 M
Компания BMW начала продажи в России новых «заряженных» кроссоверов BMW X3 M и BMW X4 M. Автомобили предлагаются в версии Competition с почти максимальным оснащением и в лимитированном исполнении Special Edition с расширенным стандартным оборудованием.
Автоновости дня 06:47
Происшествия
Корреа введен в искусственную кому
РИА Новости 04:44
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт развелся с женой
Аргументы и Факты вчера в 21:39
Единоборства
Нурмагомедов набрал 8 кг перед чемпионским боем с Порье
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил 8 кг перед боем с американцем Дастином Порье.
РБК 07:03
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Экономика
«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга
Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС 05 сентября в 22:07
Происшествия
Ревнивец убил юную официантку в кафе в Ленобласти
Поздно вечером 6 сентября в круглосуточном кафе в поселке Сосново (Ленинградская область) убили 20-летнюю официантку, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Московский Комсомолец 06:00
Общество
В Москве достроили самую большую школу в России
Завершено строительство школы на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве, которая станет самой большой в России, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
РИА Новости 05:28
Происшествия
Обгоревшее тело женщины нашли в лесу под Петербургом
В Тосненском районе Ленинградской области 6 сентября обнаружили обгоревшее тело женщины.
РЕН ТВ 04:37
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Армия и оружие
Эстония создаст резерв быстрого реагирования на «зеленых человечков»
МВД Эстонии готовится создать резерв внутренней обороны, который будет действовать как группа быстрого реагирования в случае нападения, катастроф или бунтов.
Известия вчера в 18:46