Экономика
АБНМинфин разработал для россиян новую пенсионную систему
После законопроект внесут в правительство. Основными элементами «гарантированного пенсионного продукта» являются добровольный порядок присоединения россиян к системе накоплений, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором.
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В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
РИА Новости06 сентября в 14:00
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В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.
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«И что с орками?» — Джордж Мартин указал на дыры в сюжете «Властелина колец»
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