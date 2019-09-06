Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений

В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений. В пресс-службе ведомства отметили, что рабочее название документа — "О гарантированном пенсионном продукте".
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с чего всё началось

Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений

В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений. В пресс-службе ведомства отметили, что рабочее название документа — "О гарантированном пенсионном продукте". Его направили на согласование в Минтруд.
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Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений

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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:14, Вашингтон
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