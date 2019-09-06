Экономика
Газета.RuВ Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений
В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Футбол
Кокорин и Мамаев досрочно вышли на свободу
Обвинительные приговоры были вынесены ив отношении брата Кокорина Кирилла (полтора года) и их друга Александра Протасовицкого (год и пять месяцев).
ГЛАС.RU 03:28
Транспорт
МВД предложило разрешить подросткам водить авто после экзаменов
Министерство внутренних дел России подготовило поправки в закон, по которым несовершеннолетние могут получить право управлять автомобилем, а также будет создан поэтапный доступ к управлению транспортом разных категорий.
Мойка78 14:51
Футбол
Россияне обыграли шотландцев в отборе на Евро-2020
Команда Станислава Черчесова одержала волевую победу в гостях над Шотландией - 2:1. Голы у россиян забили Артем Дзюба и Юрий Жирков.
Российская газета 16:42
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32
Гаджеты
В Apple запустили тестовую веб-версию приложения Apple Music
Компания Apple запустила интернет-версию собственного музыкального сервиса Apple Music.
OAnews 11:37
Общество
Винодельческое предприятие РПЦ получило лицензию на продажу алкоголя
Принадлежащее структурам РПЦ ООО "Мезыбь" 3 сентября 2019 года получило лицензию на производство и поставку спирта и алкогольной продукции, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
Интерфакс 04:40
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Происшествия
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 14:28
Футбол
Сборная Нидерландов победила команду Германии в матче отбора ЕВРО-2020
Футболисты сборной Нидерландов на выезде нанесли поражение команде Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:57
Гаджеты
Код Android 10 подтверждает дисплей 90 Гц в Google Pixel 4
Google Pixel 4 и Pixel 4 XL получат дисплеи с частотой обновления в 90 Гц, это было подтверждено в исходном коде ОС Android 10.
ГЛАС.RU 03:16
Армия и оружие
США запустили четыре баллистические ракеты
США провели испытательные запуски четырех неснаряженных баллистических ракет Trident II D5 с атомной подводной лодки "Небраска" (SSBN 739) типа "Огайо", сообщается на сайте американских ВМС.
РИА Новости 15:58
Общество
Андрей Норкин выгнал из студии НТВ хамившего участника съемок
Российская газета 13:43
Авто
Концерн FCA расскажет о своей работе
SpeedMe 08:44
Хоккей
Воробьев сменит Яндача на посту главного тренера «Металлурга»
Чех Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского "Металлурга", команду возглавит Илья Воробьев, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.
РИА Новости 14:56
Политика
Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе
RT на русском 01:17
Общество
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости 08:41
Здоровье
В США зарегистрировали третий случай смерти, вызванный курением вейпа
Третий случай смерти в результате лёгочного заболевания, вызванного курением электронных сигарет зарегистрирован Центром по контролю и профилактике заболеваний США в американском штате Индиана.
REGNUM 16:53
Общество
Музей обороны и блокады Ленинграда возобновляет свою работу
Музей обороны и блокады Ленинграда возобновляет свою работу.
Вести.Ru 06:55
Происшествия
В Петербурге кандидата в муниципалы арестовали на пять суток
В пятницу, 6 сентября, Смольнинский районный суд Петербурга арестовал на пять суток общественника Ярослава Кострова.
Форпост Северо-Запад 14:03
Происшествия
Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Автоспорт
Леклер стал лучшим на первой тренировке в Монце, Квят быстрее Гасли
Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время на первой тренировке 14-го этапа «Ф-1» Гран-при Италии.
Sportbox.RU 06:37
Шоу-бизнес
Экс-супруг Елены Валюшкиной появился на публике с молодой женой
Александр Яцко появился на публике с молодой женой. Экс-супруг Елены Валюшкиной посетил фестиваль «Киношок» в Анапе.
OAnews 04:21