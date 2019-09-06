Экономика
РИА НовостиМинфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений
В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений. В пресс-службе ведомства отметили, что рабочее название документа — "О гарантированном пенсионном продукте". Его направили на согласование в Минтруд.
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Происшествия
Глава ЦИК Памфилова описала внешность напавшего на нее мужчины
Красная весна 12:22
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:47
Футбол
Сборная России обыграла Шотландию в квалификации Евро-2020
Сборная России выиграла у Шотландии в матче квалификации к чемпионату Европы по футболу 2020 года.
РБК 16:39
Общество
На открытие российского детсада привезли подставных детей
Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.
Lenta.ru 11:40
Происшествия
В Берлине Porsche насмерть сбил четверых пешеходов на тротуаре
Автомобиль Porsche выехал на тротуар в Берлине, четыре пешехода, в том числе ребенок, погибли, сообщает издание Berliner Morgenpost со ссылкой на пожарную службу города.
РИА Новости 15:11
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Шоу-бизнес
Решетова продолжает работать на последнем месяце беременности
Решетова продолжает работать на последнем месяце беременности Анастасия Решетова совсем скоро станет мамой.
Экспресс газета 02:03
Энергетика
Reuters: Exxon Mobil продаст за $4 млрд активы в Норвегии
Нефтегазовая компания Exxon Mobil планирует продать за $4 млрд свои активы в Норвегии. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.
ТАСС вчера в 23:51
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Здоровье
Минздрав уточнил порядок получения незарегистрированных в РФ лекарств
Министерство здравоохранения РФ разработало порядок выписки рецептов на незарегистрированные в России медицинские препараты.
Известия 12:46
Политика
Кравчук назвал главную ошибку властей Украины
Игнорирование интересов некоторых регионов страны является главной ошибкой украинских политиков в последнее время, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.
Известия 15:57
Театры
В бывших корпусах завода «Арсенал» появится театральная площадка
Невские Новости 13:28
Экономика
Эксперт обосновал невозможность сдерживания роста цен на авиабилеты
Главная причина невозможности сдерживать рост цен на авиабилеты не превышая уровень инфляции заключается в том, что уровень инфляции никак не соотносится со стоимостью авиаперевозок вообще, и билетов на самолеты, в частности.
Lenta.ru 13:49
Футбол
Футболист Быстров признался в «ужасном» отношении к геям
Neva.Today 12:50
Происшествия
Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Политика
Путин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки.
Газета.Ru 08:37
Финансы
Глава ФРС предупредил о «значительных рисках» для экономики США
Экономика США вырастет на 2-2,5% в 2019 году, но есть значительные риски, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.
РИА Новости 13:10
Музыка
Гитарист Дэн Уорнер умер возле сцены после концерта
Гитарист Дэн Уорнер умер в возрасте 65 лет от сердечного приступа после выступления в своем любимом баре Shenanigans в Голливуде, пишет издание Billboard.
Известия 16:23
Армия и оружие
В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
РИА Новости вчера в 14:51
Происшествия
В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек
Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
РИА Новости 16:30
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии пожалел о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной.
РИА Новости 14:38
Баскетбол
Сборная России лишилась шансов на выход в плей-офф Кубка мира
Россияне потеряли шансы на выход в следующий раунд после того, как сборная Аргентины нанесла поражение Венесуэле.
Чемпионат 09:46
Происшествия
Вышедшего из банка мужчину ограбили у Павелецкого вокзала в Москве
Двое неизвестных женщин в центре Москвы напали на мужчину и ранили его из травматического оружия в тот момент, когда он выходил из банка.
РБК 15:59
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России предложило поменять правила получения водительских прав разных категорий.
Известия 16:07