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Минфин разрешил компаниям досрочно погасить кредиты в иностранных банках

Правительственная комиссия разрешила российским компаниям до 1 сентября досрочно погашать кредиты в валюте, выданные иностранными банками.
Коммерсантъ
Разрешение будет действовать при условии, что заемщик погасит не менее 20% от долгов, в том числе когда за заемщика-резидента обязательства исполняются третьим лицом, отмечается в релизе
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Взгляд.ру
Исключения составляют обязательства, при которых заемщик и иностранный кредитор являются взаимозависимыми лицами.
Finam.Ru
"Выплаты по синдицированным кредитам должны проходить напрямую участникам синдиката кредиторов, являющихся российскими кредитными организациями, минуя кредитных управляющих – лиц иностранных недружественных государств", - заключил Минфин.
РИА Новости

Подробнее о событии

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Российским компаниям разрешили до 1 сентября досрочно погашать валютные кредиты от иностранных банков
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Компаниям разрешили досрочно погасить валютные кредиты в зарубежных банках
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Компаниям РФ разрешили досрочно погасить валютные кредиты иностранных банков
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Минфин: российским компаниям разрешили досрочно погашать кредиты в валюте до 1 сентября
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Минфин разрешил компаниям досрочно погасить кредиты в иностранных банках
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