КоммерсантъМинфин разрешил компаниям досрочно погасить кредиты в иностранных банкахПравительственная комиссия разрешила российским компаниям до 1 сентября досрочно погашать кредиты в валюте, выданные иностранными банками.КоммерсантъРазрешение будет действовать при условии, что заемщик погасит не менее 20% от долгов, в том числе когда за заемщика-резидента обязательства исполняются третьим лицом, отмечается в релизе.Взгляд.руИсключения составляют обязательства, при которых заемщик и иностранный кредитор являются взаимозависимыми лицами.Finam.Ru"Выплаты по синдицированным кредитам должны проходить напрямую участникам синдиката кредиторов, являющихся российскими кредитными организациями, минуя кредитных управляющих – лиц иностранных недружественных государств", - заключил Минфин.РИА НовостиЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияЯмал-МедиаВечерняя МоскваRT на русскомСеверпостБизнес ФМ Санкт-ПетербургАргументы и ФактыЭкономика сегодняFrank MediaИА Красная ВеснаГазета.RuInfinicaФАНПодробнее о событииПравительство разрешило российским компаниям досрочно возвращать кредиты в валютеВедомости10:26Российским компаниям разрешили до 1 сентября досрочно погашать валютные кредиты от иностранных банковФонтанка.Ру10:05Компаниям разрешили досрочно погасить валютные кредиты в зарубежных банкахТАСС09:31Компаниям РФ разрешили досрочно погасить валютные кредиты иностранных банковИнтерфакс09:40Минфин: российским компаниям разрешили досрочно погашать кредиты в валюте до 1 сентябряПРАЙМ09:34Минфин разрешил компаниям досрочно погасить кредиты в иностранных банкахКоммерсантъ09:33Власти России разрешили компаниям досрочно погасить валютные кредиты в зарубежных банкахRT на русском09:52Показать ещёОценить35Поделиться