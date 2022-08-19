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Минфин разрешил россиянам зачислять дивиденды на счета в зарубежных банках

Россияне смогут зачислять дивиденды на счета в иностранных банках.
BFM.ru
Министерство финансов разрешило россиянам переводить дивиденды на счета за рубеж, следует
 из опубликованного на сайте ведомства документа.
Lenta.ru
Советующее решение принято подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
Finam.Ru
Соответствующий указ «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты» подписал президент России Владимир Путин.
Lenta.ru

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Минфин разрешил россиянам зачислять дивиденды на счета в иностранных банках
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