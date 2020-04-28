Минфин внес в правительство проект постановления, разрешающего проводить госзакупки у единственного поставщика до конца 2020 года. Ведовство считает, что новый порядок расширит доступ к государственному заказу бизнесу, терпящему убытки из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Минфин разрешит госзакупки у единственного поставщика до конца года

Общество В Минздраве назвали важный симптом коронавируса Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции. 612

Технологии Пользователей предупреждают о возможной слежке через камеры смартфона По словам Тимофеева, в самым надежным способом защиты считается полное шифрование всех входящих и исходящих потоков информации. 129

Футбол Олег Романцев: «Зенит» не настолько сильнее всех, чтобы считаться чемпионом задолго до финиша Напомним, что в понедельник состоялось общее собрание РПЛ, которое огласило варианты завершения сезона, в частности, один из которых предусматривает, что в случае возникновения непреодолимых препятствий для продолжения сезона лига зафиксирует итоги 22 туров как окончательные.

Общество В Москве выявили 2 220 новых случаев заражения коронавирусом за сутки Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2 220, Подмосковье - 686, Санкт-Петербурге - 290, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ. 2

Энергетика В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2» Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V. 1,4K

Общество Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD). 1,2K

Происшествия ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву. 52

Здоровье Пациенты ожидают сокращения производства и роста спроса на препараты На ряд препаратов вырос спрос из-за упоминания в рекомендациях Минздрава по лечению коронавирусной инфекции, а в условиях карантина фармкомпаниям стало сложнее внедрять обязательную маркировку препаратов. 3

Здоровье Губернатор Кондратьев рассказал о ситуации с COVID-19 в Краснодарском крае «На лечении в клиниках находится более 700 человек, а в краевых инфекционных госпиталях уже развернули 2839 дополнительных коек», – заявил газете ВЗГЛЯД глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 3

Экономика Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность». 2,5K

Общество В Калужской области ввели масочный режим Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша продлил нерабочие дни в регионе до 11 мая и ввёл строгий масочный режим. 113

Общество Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом "С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами. 1,4K

Общество На Чаяндинском месторождении взбунтовались вахтовики На фоне благостных рапортов властей Якутии и пиаровской службы "Газпрома" с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения приходят тревожные новости. 3,1K

Общество В Ростовской области зарегистрировано 86 новых случаев коронавируса За сутки в регионе — плюс 86 инфицированных, а общее число заболевших коронавирусом в Ростовской области увеличилось до 864.

Спорт Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру Которое опубликовало агентство РИА Новости, Ан сказал, что из-за травм ему становится все сложнее поддерживать спортивную форму и поэтому он решил, что пришло время оставить большой спорт.