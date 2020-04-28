Экономика
Российская газетаМинфин разрешит госзакупки у единственного поставщика до конца года
Минфин внес в правительство проект постановления, разрешающего проводить госзакупки у единственного поставщика до конца 2020 года. Ведовство считает, что новый порядок расширит доступ к государственному заказу бизнесу, терпящему убытки из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.
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Кино
Серия романов Терри Пратчетта «Плоский мир» будет экранизирована
Фантастические романы из цикла Терри Пратчетта «Плоский мир» получат телевизионную адаптацию.
RT на русском вчера в 05:56
Шоу-бизнес
Папунаишвили раскритиковал жюри шоу «Танцы со звёздами»
RuNews24.ru вчера в 15:09
Общество
В Минздраве назвали важный симптом коронавируса
Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
Технологии
Пользователей предупреждают о возможной слежке через камеры смартфона
По словам Тимофеева, в самым надежным способом защиты считается полное шифрование всех входящих и исходящих потоков информации.
Astera вчера в 04:24
Общество
Подаренного Путиным кота изолировали из-за коронавируса
Московский Комсомолец 02:40
Общество
В регионе продолжает расти количество случаев коронавируса
В Калининградской области за последние сутки зафиксировали 23 новых случая заболевания коронавирусом.
РБК Калининград 04:04
Футбол
Олег Романцев: «Зенит» не настолько сильнее всех, чтобы считаться чемпионом задолго до финиша
Напомним, что в понедельник состоялось общее собрание РПЛ, которое огласило варианты завершения сезона, в частности, один из которых предусматривает, что в случае возникновения непреодолимых препятствий для продолжения сезона лига зафиксирует итоги 22 туров как окончательные.
Советский спорт 03:39
Общество
В Москве выявили 2 220 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2 220, Подмосковье - 686, Санкт-Петербурге - 290, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
РИА Новости 03:49
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК вчера в 03:48
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду без пропуска
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы за использование транспорта без специального пропуска в период режима повышенной готовности, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:55
Здоровье
В Нью-Йорке коронавирус убил в 21 раз больше людей, чем грипп
За три последних месяца от нового коронавируса в Нью-Йорке погибло примерно в 21 раз больше людей, чем от гриппа.
ToDay News Ufa 02:16
Здоровье
За сутки 64 человека в Ростовской области заболели коронавирусом
По информации Роспотребнадзора на 10:50, вторника, 28 апреля на территории Ростовской области COVID-19 подтвержден еще у 64 человек.
Kursk.com вчера в 04:52
Политика
Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны
В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией.
ТАСС вчера в 10:20
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Происшествия
ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию
Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву.
REGNUM 04:09
Общество
В России за сутки скончались 108 пациентов с коронавирусом
Москва, 29 апреля 2020, 11:16 — REGNUM Число пациентов с выявленным коронавирусом, скончавшихся в России за сутки 28 апреля, составляет 108 человек.
REGNUM 04:16
Здоровье
Пациенты ожидают сокращения производства и роста спроса на препараты
На ряд препаратов вырос спрос из-за упоминания в рекомендациях Минздрава по лечению коронавирусной инфекции, а в условиях карантина фармкомпаниям стало сложнее внедрять обязательную маркировку препаратов.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Здоровье
Губернатор Кондратьев рассказал о ситуации с COVID-19 в Краснодарском крае
«На лечении в клиниках находится более 700 человек, а в краевых инфекционных госпиталях уже развернули 2839 дополнительных коек», – заявил газете ВЗГЛЯД глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Взгляд.ру 03:30
Экономика
Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
RT на русском 27 апреля в 23:15
Происшествия
В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
Общество
В Калужской области ввели масочный режим
Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша продлил нерабочие дни в регионе до 11 мая и ввёл строгий масочный режим.
RT на русском 03:35
Общество
Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом
"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
Газета.Ru вчера в 15:21
Политика
Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу
Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня вчера в 06:57
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области
RT на русском вчера в 23:56
Общество
На Чаяндинском месторождении взбунтовались вахтовики
На фоне благостных рапортов властей Якутии и пиаровской службы "Газпрома" с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения приходят тревожные новости.
Байкал24 вчера в 04:10
Общество
В Ростовской области зарегистрировано 86 новых случаев коронавируса
За сутки в регионе — плюс 86 инфицированных, а общее число заболевших коронавирусом в Ростовской области увеличилось до 864.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:45
Спорт
Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру
Которое опубликовало агентство РИА Новости, Ан сказал, что из-за травм ему становится все сложнее поддерживать спортивную форму и поэтому он решил, что пришло время оставить большой спорт.
Эхо Москвы 27 апреля в 14:31
Экономика
Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы
Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru вчера в 05:39
Политика
Зеленский подписал закон о рынке земли сельхозназначения
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
ТАСС вчера в 08:06