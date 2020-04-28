Экономика
Российская газетаМинфин разрешит госзакупки у единственного поставщика до конца года
Минфин внес в правительство проект постановления, разрешающего проводить госзакупки у единственного поставщика до конца 2020 года. Ведовство считает, что новый порядок расширит доступ к государственному заказу бизнесу, терпящему убытки из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.
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Политика
Генерала ФСБ назвали предполагаемым главным фигурантом крушения MH17
Журналисты ссылаются на результаты исследования JIT, в котором говорится, что главным подозреваемым по крушению самолета может являться генерал ФСБ.
RuNews24.ru вчера в 08:50
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
Общество
Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях
В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
ЦДИ ПО 03:32
Музыка
Экс-солиста «Агаты Кристи» Глеба Самойлова экстренно госпитализировали
Экс-солиста рок-группы "Агата Кристи" Глеба Самойлова госпитализировали в больницу с острым приступом панкреатита.
РЕН ТВ 11:22
Общество
Рассмотрение дела об экстрадиции Тинькова в США начнется 13 июля
Рассмотрение дела об экстрадиции в США российского бизнесмена Олега Тинькова, которое должно было состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 27 апреля, перенесено на 13 июля, сообщил представитель суда.
Коммерсантъ 08:03
Политика
Байдена обвинили в изнасиловании
Бывшая сотрудника экс-вице-президента США Джо Байдена Тара Рид обвинила его в изнасиловании.
Газета.Ru 04:37
Хоккей
Зарипов подписал новый контракт с «Ак Барсом»
Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов продлил контракт с клубом ещё на сезон. Условия соглашения пока не разглашаются.
Metaratings 11:18
Игры
Ubisoft анонсирует новый Assassin’s Creed в прямом эфире
Игромания.ру 08:39
Происшествия
В Костроме изъята крупная партия просроченных аппаратов ИВЛ
Кострома, 29 апреля 2020, 17:58 — REGNUM Полицейские обнаружили около 1,5 тысячи «серых» аппаратов искусственной вентиляции легких в Костромской и Свердловской областях.
REGNUM 10:58
Экономика
Польшу попросили обосновать запрос документов на «Северный поток-2»
Москва, 29 апреля 2020, 14:41 — REGNUM Компания «Газпром» попросила обосновать запрос Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) на документы по строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в финансовом отчете российской компании, опубликованном 29 апреля на официальном сайте.
REGNUM 07:41
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv вчера в 06:09
Общество
Рестораны и музеи откроются в Швейцарии 11 мая
Правительство Швейцарии, где началось постепенное смягчение ограничений из-за пандемии, разрешило открыть рестораны, музеи и библиотеки с 11 мая.
Вестник Кавказа 09:27
Общество
СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной
Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Известия 09:46
Происшествия
В Акбулаке опасаются вспышки коронавируса среди врачей
Уточняется, что Акбулаке есть пациент с диагнозом "коронавирус", однако он проходит лечение дома.
Вести.Ru 11:41
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Религия
Скончался духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев
Интерфакс Религия 08:45
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости вчера в 15:08
Общество
Бывший полковник-миллиардер Захарченко пропал в московском СИЗО
Адвокатов к арестанту под предлогом карантина не допускают, письма по электронной почте от них и родственников он не получает, по телефону на связь не выходит, а отправленные на его счет деньги возвращаются.
Lenta.ru 11:37
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» установил несколько рекордов
Восьмисерийный фильм «Зулейха открывает глаза» по книге Гузель Яхиной, показ которого завершился на телеканале «Россия», установил несколько телевизионных рекордов.
Взгляд.ру 09:05
Футбол
Василий Уткин назвал лучшего футболиста в истории
Чемпионат 07:04
Общество
Навальный рассказал о недвижимости Малышевой в США
Компания 10:47
Кино
Названы самые убыточные фильмы 2019 года
Издание Deadline составило рейтинг самых убыточных фильмов 2019 года.
Афиша Daily вчера в 15:29
Шоу-бизнес
Победительница «Голос. Дети» ответила на сообщения о подтасовках
Олеся Казаченко ответила на все комментарии, рассказав, что она из обычной семьи и у ее родителей попросту не хватило бы денег.
NewInform 08:41
Шоу-бизнес
Жена Вячеслава Малафеева потеряла ребенка
Жена известного футболиста Екатерина Малафеева призналась, что они с мужем ждали второго ребенка, но ему, увы, не суждено было родиться.
StarHit.ru 08:32
Происшествия
Мужчина откусил ухо охраннику магазина на севере Москвы
Мужчина откусил ухо охраннику магазина "Пятерочка" на севере Москвы в ходе конфликта.
ТАСС 11:26
Здоровье
В Минздраве назвали важный симптом коронавируса
Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
Политика
Лавров: Россия ждет от США объяснения ситуации со школьниками
Российский МИД потребовал четких объяснений от Госдепа США, поскольку Москва осталась не удовлетворена комментариями на эту тему американского посла в России Джона Салливана.
Вести.Ru 10:40
Политика
МИД оценил решение суда по анонимности свидетелей в деле MH-17
Решение нидерландского суда по вопросу анонимности свидетелей на процессе по делу о крушении рейса MH17 заставляет сомневаться в открытости процесса, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости 11:33