Экономика
ИнтерфаксНалог на проценты по вкладам в 1 млн и более введут в 2021 году
Ввести налог 13% на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн рублей планируется только с 2021 года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Читать в источнике
Оценить1,6K
Объектом налогообложения является человек и его доход, а не вклад. Облагается ваш доход, получаемый по всем вашим вкладам. Не каждый вклад в отдельности, а совокупность ваших вкладов. Поэтому нет смысла дробить ваши вклады, потому что будет браться совокупность вкладов.
— Герман Греф, российский государственный деятельПервый канал 14:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 20:07, Ашберн
Общество
Глава Минздрава сообщил о состоянии Льва Лещенко
Состояние здоровья народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который находится в реанимации с воспалением легких, улучшилось.
Общество
Алтайский министр улетела в отпуск в закрытый для выезда Таиланд
Глава минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина отдыхает в Таиланде, который закрыл свои границы, сообщает «Банкфакс».
Общество
Меркель пожаловалась на особенности работы на домашнем карантине
Канцлер Германии Ангела Меркель провела сеанс видеосвязи с журналистами, во время которого рассказала, как ей работается в режиме самоизоляции.
Политика
Сербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом
Правительство Сербии приняло решение обратиться к России с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает ТАССсо ссылкой на сербский телеканал РТС.
Экономика
Стало известно, какие отсрочки по налогам дадут малому бизнесу
Стали известны меры поддержки малого бизнеса, которые запланированы Правительством из-за ситуации с коронавирусом.
Общество
Мишустин поручил приостановить работу санаториев и общепитов
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в санаториях, домах отдыха, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах.
Общество
Президент России Владимир Путин общается с предпринимателями
Владимир Путин встречается с предпринимателями.
Здоровье
Полезен ли чеснок в борьбе с коронавирусом, рассказал врач
Общество
Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал
Говоря о поддержке семей с детьми в ситуации с пандемией, Путин сказал: "Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно".
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Общество
Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта
Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Армия и оружие
На видео показали работу гаубицы «Мста-С»
Гаубица смогла успешно выполнить все маневры и уничтожить все цели. Орудие «Мста-С» выполнено в «натовском» калибре – 155 мм.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Экономика
Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям
Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Политика
Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом
Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
Шоу-бизнес
Джиган посвятил дочерей в рыцари с помощью ножа
Накануне Джиган опубликовал видео в сториз на своей странице в социальной сети, где поиграл со своими дочерями с ножом в руках.
Экономика
В ЕС согласовали рекордную программу помощи экономике из-за вируса
Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о запуске рекордной по масштабу программы покупки облигаций на сумму 750 млрд евро.
Политика
В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом
В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
Театры
Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького
Политика
Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Происшествия
В Екатеринбурге семь человек погибли при пожаре в жилом доме
Тело седьмого погибшего обнаружили на месте пожара в доме барачного типа в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Общество
Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров
Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Политика
Путин на саммите G20 предложил ряд мер по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин, выступая на виртуальном саммите G20, впервые в истории проходящем в режиме видеоконференции, предложил ряд мер в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Кино
Умер заразившийся коронавирусом актер Марк Блум
Американский актер Марк Блум, сыгравший в фильмах "Отчаянно ищу Сьюзэн" (Desperately Seeking Susan, 1985) и "Крокодил Данди" (Crocodile Dundee, 1986), умер на 70-м году жизни от осложнений, возникших в результате болезни, вызванной коронавирусом нового типа.
Футбол
Форвард «Торпедо» высказался о наставнике команды Игнашевиче
Нападающий "Торпедо" Игорь Лебеденко поделился мнением о старшем тренере команды Сергее Игнашевиче, передает "Матч ТВ".
Происшествия
Дело историка Соколова передали в суд
Общество
В мэрии разъяснили сообщения о блокировке социальных карт москвичей
Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что сообщения о том, что в Москве не работают все социальные карты, в частности у студентов и у волонтеров, не соответствует действительности.
Игры
Half-Life: Alyx запустили без VR
Здоровье
Власти Франции объяснили, почему Макрон ходит по больницам без маски
Официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай рассказала журналистам, почему президент страны Эмманюэль Макрон посещает медицинские учреждения или, например, приют для бездомных, без медицинской маски.
Происшествия
Заболевшая коронавирусом жительница Хакасии посещала Италию и Францию
Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Хакасии, женщина посещала Италию и Францию.