Ввести налог 13% на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн рублей планируется только с 2021 года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

Налог на проценты по вкладам в 1 млн и более введут в 2021 году

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