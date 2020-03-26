Экономика
ИнтерфаксНалог на проценты по вкладам в 1 млн и более введут в 2021 году
Ввести налог 13% на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн рублей планируется только с 2021 года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
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Минфин назвал дату начала уплаты налогов по доходам от вкладов больше 1 млн рублей
Rambler News Service10:40
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